Seger för Kiruna IF med 3–1 mot Clemensnäs HC J18

Kiruna IF vann med 3–1 mot Clemensnäs HC J18

William Jakobsson avgjorde för Kiruna IF

Clemensnäs HC J18:s femte raka förlust

Kiruna IF vände och vann mot Clemensnäs HC J18 på bortaplan i lördagens möte i U18 division 1 norra A herr. 1–3 (1–0, 0–2, 0–1) slutade matchen.

Lejon nästa för Kiruna IF

Hugo Marklund gjorde 1–0 till Clemensnäs HC J18 efter bara 2.04 på pass av Karl Lundquist. William Jakobsson och Hugo Fredriksson gjorde att Kiruna IF vände till underläget till ledning med 1–2. 4.28 in i tredje perioden slog Simon Holmblad till på pass av William Jakobsson och Hugo Karlström och ökade ledningen. Därmed hade laget vänt matchen.

Clemensnäs HC J18 har fem förluster och 7–34 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Kiruna IF har tre vinster och två förluster och 26–9 i målskillnad.

Clemensnäs HC J18 har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter fem spelade matcher. Kiruna IF har tio poäng.

Lagen spelar mot varandra igen den 15 november i Lombiahallen.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 5 oktober. Då möter Clemensnäs HC J18 Haparanda i Malmhallen 12.30. Kiruna IF tar sig an Lejon borta 15.30.

Clemensnäs HC J18–Kiruna IF 1–3 (1–0, 0–2, 0–1)

U18 division 1 norra A herr, Isbjörnen

Första perioden: 1–0 (2.04) Hugo Marklund (Karl Lundquist).

Andra perioden: 1–1 (23.37) Hugo Fredriksson, 1–2 (26.05) William Jakobsson (Hugo Karlström).

Tredje perioden: 1–3 (44.28) Simon Holmblad (William Jakobsson, Hugo Karlström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Clemensnäs HC J18: 0-0-5

Kiruna IF: 3-1-1

Nästa match:

Clemensnäs HC J18: HaparandaTornio UHC, hemma, 5 oktober

Kiruna IF: SK Lejon, borta, 5 oktober