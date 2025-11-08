Seger för Kils AIK U20 borta mot Viking

Kils AIK U20 segrade – 7–3 mot Viking

Theo Ellström gjorde tre mål för Kils AIK U20

Kils AIK U20 vann borta mot Viking i U20 Div 1 västra B herr. Matchen på lördagen slutade 3–7 (0–3, 1–2, 2–2).

Kils AIK U20 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3. Efter 15.24 i andra perioden ökade Kils AIK U20 på till 0–4 genom Arvid Lind.

Viking reducerade dock till 1–4 genom Kevin Qvist med 4.09 kvar att spela av perioden.

Kils AIK U20 ökade ledningen till 1–5 genom Theo Ellström efter 19.33. 8.24 in i tredje perioden nätade Vikings Melwin Andersson framspelad av Jacob Carlsson och Herman Olsson och reducerade.

Efter 16.13 i tredje perioden reducerade Vikings Edvin Brokvist på nytt på pass av Hugo Johannesson.

16.26 in i perioden slog Theo Ellström till återigen på pass av Elias Nordin och William Olzon och ökade ledningen.

Laget punkterade matchen med ett 3–7-mål med 48 sekunder kvar att spela på nytt genom Theo Ellström på pass av Albin Lindqvist och William Olzon. Det fastställde slutresultatet till 3–7.

Kils AIK U20:s William Olzon hade tre assists och Theo Ellström gjorde tre mål.

Lagen möts på nytt i Sannerudshallen den 31 januari.

Nästa motstånd för Viking är BIK Karlskoga J18. Lagen möts lördag 15 november 14.00 i Valhall. Kils AIK U20 tar sig an Grums IK 2 hemma måndag 10 november 19.45.

Viking–Kils AIK U20 3–7 (0–3, 1–2, 2–2)

U20 Div 1 västra B herr, Valhall

Första perioden: 0–1 (5.52) Karl Johansson (Sigge Kresnik Wiman), 0–2 (10.47) Max Höglund (Oscar Bill), 0–3 (17.55) Aston De Melo (Max Höglund, Oscar Bill).

Andra perioden: 0–4 (35.24) Arvid Lind (Karl Johansson), 1–4 (35.51) Kevin Qvist (Herman Olsson, Jacob Carlsson), 1–5 (39.33) Theo Ellström (Arvid Lind, William Olzon).

Tredje perioden: 2–5 (48.24) Melwin Andersson (Jacob Carlsson, Herman Olsson), 3–5 (56.13) Edvin Brokvist (Hugo Johannesson), 3–6 (56.26) Theo Ellström (Elias Nordin, William Olzon), 3–7 (59.12) Theo Ellström (Albin Lindqvist, William Olzon).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Viking: 2-1-2

Kils AIK U20: 3-0-2

Nästa match:

Viking: BIK Karlskoga 2, hemma, 15 november

Kils AIK U20: Grums IK 2, hemma, 10 november