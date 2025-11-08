Seger för Kållered i toppmatchen mot Mölndal Hockey U20

Kållered vann med 8–5 mot Mölndal Hockey U20

Kållereds tionde seger på de senaste tio matcherna

Kållereds Gustav Bräutigam tremålsskytt

Kållered tog en tung seger på bortaplan mot Mölndal Hockey U20 i toppmötet mellan ettan och tvåan i U20 division 1 A syd herr på lördagen. Matchen slutade 5–8 (2–6, 2–2, 1–0).

Det här ger dock inga förändringar i tabellen. Mölndal Hockey U20 ligger kvar på andra plats i tabellen och Kållered är i fortsatt serieledning. I och med Kållereds seger skiljer det nu fyra poäng mellan lagen.

Det var två formstarka lag som möttes. Kållered tog tionde segern i rad. Mölndal Hockey U20 hade före matchen sex segrar i rad.

Valter Thuresson matchvinnare för Kållered

Kållered spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 6–2.

Andra perioden slutade 2–2 och ställningen efter två perioder var 4–8.

Mölndal Hockey U20 reducerade igen efter 11.54 i tredje perioden genom Leo Dal Pozzo framspelad av Hampus Pedersen och Olof Edling.

Mölndal Hockey U20:s Olof Edling stod för ett mål och tre assists, Hampus Pedersen hade tre assists och Leo Dal Pozzo gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål. Jonathan Johansson hade tre assists, Valter Thuresson gjorde två mål och spelade fram till ett mål, Waldus Carlsson hade tre assists, Gustav Bräutigam gjorde tre mål för och Vincent Almslätt gjorde ett mål och två assist för Kållered.

När lagen senast möttes vann Kållered med 2–1.

I nästa match möter Mölndal Hockey U20 Hisingen borta på torsdag 13 november 19.40. Kållered möter Hovås tisdag 11 november 19.30 hemma.

Mölndal Hockey U20–Kållered 5–8 (2–6, 2–2, 1–0)

U20 division 1 A syd herr, Åby Ishall

Första perioden: 0–1 (2.53) Gustav Bräutigam (Elias Kuhlin, Jonathan Johansson), 0–2 (5.30) Gustav Bräutigam (Vincent Almslätt), 0–3 (5.55) Elliot Börjesson (Jonathan Johansson, Waldus Carlsson), 0–4 (9.05) Valter Thuresson (Isak De Vrij, Albin Berg), 0–5 (12.37) Vincent Almslätt (Valter Thuresson, Linus Karlsmo), 1–5 (13.02) Olof Edling (Leo Dal Pozzo, Ville Sandgren), 1–6 (14.07) Valter Thuresson (Waldus Carlsson, Isak De Vrij), 2–6 (16.01) William Settergren (Sigge Odeen, William Wätteräng).

Andra perioden: 2–7 (23.11) Elliot Börjesson (Waldus Carlsson, Jonathan Johansson), 2–8 (24.32) Gustav Bräutigam (Vincent Almslätt, Martin Kresac), 3–8 (36.25) Leo Dal Pozzo (Hampus Pedersen, Olof Edling), 4–8 (39.23) Ville Sandgren (Olof Edling, Hampus Pedersen).

Tredje perioden: 5–8 (51.54) Leo Dal Pozzo (Hampus Pedersen, Olof Edling).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mölndal Hockey U20: 4-0-1

Kållered: 5-0-0

Nästa match:

Mölndal Hockey U20: Hisingens IK, borta, 13 november

Kållered: Hovås HC, hemma, 11 november