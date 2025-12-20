Seger för HV 71 efter vändning mot Djurgården

HV 71 vann med 5–2 mot Djurgården

HV 71:s Axel Rindell tvåmålsskytt

Andra raka förlusten för Djurgården

Bortalaget Djurgården hade ledningen efter första perioden i matchen mot HV 71, men efter första pausen fick HV 71 rejäl utdelning. Laget gjorde tre raka mål och Djurgården orkade aldrig resa sig. Till slut blev det 5–2 (1–2, 3–0, 1–0) i matchen i SHL.

HV 71:s Axel Rindell tvåmålsskytt

Djurgården tog ledningen i första perioden genom Joe Snively.

HV 71 kvitterade till 1–1 genom Eddie Levin efter 12.03.

Djurgården tog ledningen på nytt genom Colby Sissons efter 19.23 i matchen.

HV 71 gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 1–2 till ledning med 4–2.

12.50 in i tredje perioden fick Hugo Pettersson utdelning på pass av Jonathan Ang och Axel Rindell och ökade ledningen.

HV 71:s Axel Rindell stod för två mål och två assists, Jonathan Ang hade tre assists och Eddie Levin gjorde ett mål och två målgivande passningar.

HV 71 har två segrar och tre förluster och 14–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Djurgården har en vinst och fyra förluster och 11–18 i målskillnad.

Det här betyder att HV 71 ligger kvar på 13:e plats i tabellen och Djurgården på sjunde plats.

Fredag 26 december möter HV 71 Örebro Hockey borta 15.15 och Djurgården möter Leksand hemma 18.00.

HV 71–Djurgården 5–2 (1–2, 3–0, 1–0)

SHL, Husqvarna Garden

Första perioden: 0–1 (10.39) Joe Snively (Joey Laleggia, Oula Palve), 1–1 (12.03) Eddie Levin (Lukas Rousek, Olle Alsing), 1–2 (19.23) Colby Sissons (Oula Palve, Gustav Lindström).

Andra perioden: 2–2 (26.21) Axel Rindell (Jonathan Ang, Niklas Hansson), 3–2 (31.05) Axel Rindell (Jonathan Ang, Eddie Levin), 4–2 (38.32) Lucas Lagerberg (Axel Rindell, Eddie Levin).

Tredje perioden: 5–2 (52.50) Hugo Pettersson (Jonathan Ang, Axel Rindell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 2-1-2

Djurgården: 1-1-3

Nästa match:

HV 71: Örebro HK, borta, 26 december 15.15

Djurgården: Leksands IF, hemma, 26 december 18.00