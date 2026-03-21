Seger för Hudiksvall mot Kumla

Hudiksvall segrade – 4–2 mot Kumla

Nils Strömbom matchvinnare för Hudiksvall

Kumla nu tredje, Hudiksvall på andra plats

Hudiksvall vann mot Kumla på bortaplan i U20-kvalserien regional väst herr. Segersiffrorna skrevs till 4–2 (2–0, 1–1, 1–1).

Kumla–Hudiksvall – mål för mål

Viktor List Halvarsson gjorde 1–0 till Hudiksvall efter fem minuters spel efter förarbete från Wincent Enarsson och Valter Zederfeldt. 0–2 kom efter 18.37 genom Gustav Swaij assisterad av Nils Strömbom och Rasmus Edström.

Efter 6.44 i andra perioden slog Svante Dahlberg till framspelad av Maximus Jonsson och Charlie Klemetz och reducerade åt Kumla. Hudiksvalls Nils Strömbom gjorde 1–3 efter 16.42 på pass av Felix Robertsson.

2.05 in i tredje perioden fick Felix Robertsson utdelning på pass av Nils Strömbom och Anton Genberg och ökade ledningen. 9.45 in i perioden satte Mio Jovander pucken framspelad av Charlie Klemetz och Trym Hedelind och reducerade. Men mer än så orkade Kumla inte med.

Hudiksvalls Nils Strömbom stod för tre poäng, varav ett mål.

Kumla har haft en tuff start på serien och har bara tre poäng efter tre spelade matcher. Hudiksvall har sex poäng.

Lagen möts igen lördag 28 mars 15.00.

Kumla–Hudiksvall 2–4 (0–2, 1–1, 1–1)

U20-kvalserien regional väst herr

Första perioden: 0–1 (5.48) Viktor List Halvarsson (Wincent Enarsson, Valter Zederfeldt), 0–2 (18.37) Gustav Swaij (Nils Strömbom, Rasmus Edström).

Andra perioden: 1–2 (26.44) Svante Dahlberg (Maximus Jonsson, Charlie Klemetz), 1–3 (36.42) Nils Strömbom (Felix Robertsson).

Tredje perioden: 1–4 (42.05) Felix Robertsson (Nils Strömbom, Anton Genberg), 2–4 (49.45) Mio Jovander (Charlie Klemetz, Trym Hedelind).

Slutresultat i serien: Kumla–Hudiksvall 1–2