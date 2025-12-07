Seger för Hisingen mot Grästorp/Sörhaga Alingsås i U18 division 1 syd A

Hisingen segrade – 4–1 mot Grästorp/Sörhaga Alingsås

Melker Bell matchvinnare för Hisingen

Tredje raka nederlaget för Grästorp/Sörhaga Alingsås

Hisingen besegrade Grästorp/Sörhaga Alingsås på bortaplan i söndagens möte i U18 division 1 syd A. 1–4 (0–0, 1–2, 0–2) slutade matchen.

Grästorp/Sörhaga Alingsås–Hisingen – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

Hisingen startade andra perioden starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Ludvig Krook och Melker Bell innan Grästorp/Sörhaga Alingsås svarade och gjorde 2–1 genom Thor Andersson.

8.50 in i tredje perioden satte Olof Lagerlöf pucken framspelad av Mateusz Myszka och Valle Jonsson och ökade ledningen.

Efter 17.28 nätade Mateusz Myszka på pass av Olof Lagerlöf och Ludvig Krook och ökade ledningen för Hisingen.

Mateusz Myszka och Olof Lagerlöf gjorde båda ett mål och två assist för Hisingen.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att Grästorp/Sörhaga Alingsås slutar på åttonde plats och Hisingen på sjätte plats.

När lagen möttes senast vann Hisingens IK med 5–3.

Grästorp/Sörhaga Alingsås–Hisingen 1–4 (0–0, 1–2, 0–2)

U18 division 1 syd A, Åse & Viste Arena

Andra perioden: 0–1 (24.03) Ludvig Krook (Mateusz Myszka, Olof Lagerlöf), 0–2 (29.06) Melker Bell (Hjalmar Kinnander, John Björsander), 1–2 (37.41) Thor Andersson (Melker Björkblom, John Andersson).

Tredje perioden: 1–3 (48.50) Olof Lagerlöf (Mateusz Myszka, Valle Jonsson), 1–4 (57.28) Mateusz Myszka (Olof Lagerlöf, Ludvig Krook).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grästorp/Sörhaga Alingsås: 1-0-4

Hisingen: 2-0-3