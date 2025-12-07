Seger för Häradsbygden i toppmötet med Ore

Häradsbygden vann med 4–3 mot Ore

Albin Engelmark tvåmålsskytt för Häradsbygden

Elliot Hammarqvist matchvinnare för Häradsbygden

Häradsbygden tog en tung seger på bortaplan mot Ore i toppmötet i U18 division 1 västra B herr på söndagen. Matchen slutade 3–4 (2–0, 1–4, 0–0).

Häradsbygden tog därmed elfte raka seger mot just Ore.

Jegors Rogolevs gjorde 1–0 till Ore efter bara 46 sekunder framspelad av Maksim Sudarev och Herman Fagerström.

2–0 kom efter 15.00 när Jegors Rogolevs återigen slog till på pass av Edward Sööt.

Häradsbygden förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 1–4 och ställningen efter två perioder var 3–4.

I tredje perioden höll Häradsbygden i sin 4–3-ledning och vann.

Albin Engelmark gjorde två mål för Häradsbygden och ett assist. Jegors Rogolevs gjorde tre mål för Ore.

Det här var Häradsbygdens fjärde uddamålsseger.

Lagens första möte för säsongen vann Häradsbygdens Sportsällskap med 8–0.

Ore tar sig an Ludvika/Smedjebacken i nästa match borta torsdag 11 december 19.30. Häradsbygden möter Falu 2 hemma onsdag 10 december 19.15.

Ore–Häradsbygden 3–4 (2–0, 1–4, 0–0)

U18 division 1 västra B herr, Furudals Hockeycenter

Första perioden: 1–0 (0.46) Jegors Rogolevs (Maksim Sudarev, Herman Fagerström), 2–0 (15.00) Jegors Rogolevs (Edward Sööt).

Andra perioden: 2–1 (21.22) Albin Engelmark (Isac Fors), 2–2 (25.16) Albin Engelmark (Edvin Rundquist, Elias Falestål), 2–3 (26.57) Simon Fallström, 2–4 (28.59) Elliot Hammarqvist (Albin Engelmark), 3–4 (37.24) Jegors Rogolevs (Herman Fagerström, Linus Andersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ore: 4-0-1

Häradsbygden: 3-0-2

Nästa match:

Ore: Ludvika HF/Smedjebackens HC, borta, 11 december

Häradsbygden: Falu IF 2, hemma, 10 december