Äntligen seger för Haninge Anchors HC U18 mot Järna

Haninge Anchors HC U18 segrade – 2–1 mot Järna

Noel Wixtröm avgjorde för Haninge Anchors HC U18

Haninge Anchors HC U18:s andra seger

Det blev sju förluster i rad för Haninge Anchors HC U18 i U18 allettan östra fortsättningsserie. Men borta mot Järna kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Järna Ishall slutade 1–2 (0–0, 0–1, 1–1).

Järnas lagledare Tom Carlsson tyckte så här om matchen:

– Dubbelt så många skott på mål, men det vinner man ju inga matcher på. Vi ser lite trubbiga ut framåt och tar lite tokiga beslut i vissa situationer. Men det är bara att bryta ihop och komma igen mot Linden på Söndag.

Vallentuna nästa för Haninge Anchors HC U18

Första perioden blev mållös.

Algot Wikner gjorde 1–0 till Haninge Anchors HC U18 6.26 in i andra perioden.

13.12 in i tredje perioden slog Noel Wixtröm till framspelad av Lukas Terehhov och Alexander Malm och ökade ledningen. 15.37 in i perioden satte Edvin Blixt pucken på pass av Emil Pralits och Marcus Söderman och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Järna.

Med tre omgångar kvar är Järna på nionde plats i tabellen medan Haninge Anchors HC U18 är på tionde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Järna med 3–2.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 1 mars. Då möter Järna Eskilstuna Linden Hockey i Smehallen 17.00. Haninge Anchors HC U18 tar sig an Vallentuna borta 15.40.

Järna–Haninge Anchors HC U18 1–2 (0–0, 0–1, 1–1)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Järna Ishall

Andra perioden: 0–1 (26.26) Algot Wikner.

Tredje perioden: 0–2 (53.12) Noel Wixtröm (Lukas Terehhov, Alexander Malm), 1–2 (55.37) Edvin Blixt (Emil Pralits, Marcus Söderman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järna: 2-0-3

Haninge Anchors HC U18: 1-0-4

Nästa match:

Järna: Eskilstuna Linden Hockey, borta, 1 mars 17.00

Haninge Anchors HC U18: Vallentuna Hockey, borta, 1 mars 15.40