Seger för Hanhals J18 mot Lidköping på hemmaplan

Hanhals J18 vann med 4–1 mot Lidköping

Linus Krook avgjorde för Hanhals J18

Hanhals J18 nu tredje, Lidköping på sjunde plats

Hanhals J18 tog hem de tre poängen efter seger på hemmaplan mot Lidköping i första matchen i U18 division 1 syd A vår. 4–1 (1–0, 2–1, 1–0) slutade matchen på tisdagen.

Kållered SK U18 nästa för Hanhals J18

Jonathan Ringgren gav Hanhals J18 ledningen efter 12.34 på pass av Max Johansson och William Wennergrund.

Efter 7.20 i andra perioden gjorde Hanhals J18 2–0 genom Linus Krook.

Lidköping reducerade dock till 2–1 genom Isak Hätting efter 10.55 av perioden.

Hanhals J18 utökade ledningen på nytt genom Elliot Fjellman efter 12.48.

14.04 in i tredje perioden nätade Hanhals J18:s Loui Berggren framspelad av William Wennergrund och Milian Karlsson och ökade ledningen.

För hemmalaget betyder resultatet tredje plats i tabellen. Lidköping är på sjunde plats.

Lagen möts igen 8 februari i Ishallen Lidköping.

Söndag 11 januari möter Hanhals J18 Kållered SK U18 borta 14.00 och Lidköping möter Bäcken hemma 18.45.

Hanhals J18–Lidköping 4–1 (1–0, 2–1, 1–0)

U18 division 1 syd A vår, Kungsbacka Ishall

Första perioden: 1–0 (12.34) Jonathan Ringgren (Max Johansson, William Wennergrund).

Andra perioden: 2–0 (27.20) Linus Krook (Oliver Hallin, William Apéll), 2–1 (30.55) Isak Hätting (Hugo Bergquist, Anton Fredriksson), 3–1 (32.48) Elliot Fjellman (William Apéll, Oliver Hallin).

Tredje perioden: 4–1 (54.04) Loui Berggren (William Wennergrund, Milian Karlsson).

Nästa match:

Hanhals J18: Kållered SK, borta, 11 januari 14.00

Lidköping: Bäcken HC, hemma, 11 januari 18.45