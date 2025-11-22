Seger för Hammarby J20 i toppmötet med Segeltorp

Seger för Hammarby J20 med 5–4 mot Segeltorp

Hammarby J20:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Hammarby J20:s Linus Kjellgren tvåmålsskytt

Hammarby J20 tog en tung seger på bortaplan mot Segeltorp i toppmötet i U20 Div 1 östra B herr på lördagen. Matchen slutade 4–5 (1–1, 2–3, 1–1).

Segern var Hammarby J20:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Nils Hallbom bakom Hammarby J20:s avgörande

Segeltorp startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 1.36 slog Linus Lundqvist till med assist av Tihon Brauer och Eddie Örnhov.

Linus Kjellgren kvitterade för Hammarby J20 efter 2.24 in i första perioden efter förarbete från Milian Claeson och Nils Hallbom.

Hammarby J20 dominerade i andra perioden. Laget vann perioden och ställningen efter två perioder var 3–4.

9.53 in i tredje perioden satte Nils Hallbom pucken på pass av Linus Kjellgren och ökade ledningen.

11.48 in i perioden slog Olle Malmkvist till framspelad av Liam Bergman och Jacob Gregestam och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Segeltorp.

Linus Kjellgren gjorde två mål för Hammarby J20 och spelade dessutom fram till två mål och Nils Hallbom stod för tre poäng, varav ett mål.

Det här var Segeltorps andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Hammarby J20:s andra uddamålsseger.

Resultaten i sista omgången innebär att Segeltorp slutar på tredje plats och Hammarby J20 på andra plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Hammarby IF med 5–4.

Segeltorp–Hammarby J20 4–5 (1–1, 2–3, 1–1)

U20 Div 1 östra B herr, Segeltorpshallen

Första perioden: 1–0 (1.36) Linus Lundqvist (Tihon Brauer, Eddie Örnhov), 1–1 (2.24) Linus Kjellgren (Milian Claeson, Nils Hallbom).

Andra perioden: 1–2 (22.24) Liam Breander Sandholm (Oskar Kristofersson), 2–2 (24.33) Neo Örnhov (Olle Malmkvist), 2–3 (26.48) Linus Kjellgren (Nils Hallbom, Charlie Magnell), 2–4 (30.08) Milian Claeson (Hampus Jernberg, Linus Kjellgren), 3–4 (32.56) Linus Lundqvist (Liam Rodin).

Tredje perioden: 3–5 (49.53) Nils Hallbom (Linus Kjellgren), 4–5 (51.48) Olle Malmkvist (Liam Bergman, Jacob Gregestam).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Segeltorp: 3-0-2

Hammarby J20: 4-0-1