Seger för Hammarby IF U18 med 5–3 mot IFK Tumba IK 2

Hammarby IF U18 vann med 5–3 mot IFK Tumba IK 2

Lucas Mcgregor matchvinnare för Hammarby IF U18

Eskilstuna Linden Hockey blir nästa motstånd för IFK Tumba IK 2

Det blev bortalaget Hammarby IF U18 som vann efter underläge mot IFK Tumba IK 2 i första matchen i U18 division 1 östra C herr. 3–5 (2–1, 0–2, 1–2) slutade matchen på lördagen.

IFK Tumba IK 2–Hammarby IF U18 – mål för mål

Hammarby IF U18 tog ledningen i första perioden genom Love Erkendal.

Därefter fixade IFK Tumba IK 2:s Cosmo Tiringer att laget vände underläge till ledning med 2–1, med två raka mål. Love Erkendal och Ludvig Gustavsson gjorde att Hammarby IF U18 vände till underläget till ledning med 2–3. 15.56 in i tredje perioden nätade IFK Tumba IK 2:s Felix Graan på pass av Viktor Ollila och kvitterade.

16.24 in i perioden slog Lucas Mcgregor till framspelad av Love Erkendal och Pontus Elfström och gav laget ledningen.

Ludvig Gustavsson stod för målet när laget punkterade matchen med ett 3–5-mål med 1.21 kvar att spela assisterad av James Ekbergh. Det fastställde slutresultatet till 3–5.

Hammarby IF U18:s Ludvig Gustavsson stod för fyra poäng, varav två mål, Lucas Mcgregor gjorde ett mål och spelade dessutom fram till tre mål och Love Erkendal gjorde två mål och ett assist.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 16 november i Kärrtorps IP.

Torsdag 9 oktober möter IFK Tumba IK 2 Eskilstuna Linden Hockey borta 19.30 och Hammarby IF U18 möter Segeltorps IF U18 hemma 20.00.

IFK Tumba IK 2–Hammarby IF U18 3–5 (2–1, 0–2, 1–2)

U18 division 1 östra C herr, Ishuset

Första perioden: 0–1 (8.55) Love Erkendal (Ludvig Gustavsson, Lucas Mcgregor), 1–1 (11.19) Cosmo Tiringer (Julius Blomberg, Melvin Gustafsson), 2–1 (19.57) Cosmo Tiringer (Liam Westergren).

Andra perioden: 2–2 (29.07) Love Erkendal (Lucas Mcgregor, Ludvig Gustavsson), 2–3 (39.20) Ludvig Gustavsson (Lucas Mcgregor).

Tredje perioden: 3–3 (55.56) Felix Graan (Viktor Ollila), 3–4 (56.24) Lucas Mcgregor (Love Erkendal, Pontus Elfström), 3–5 (58.39) Ludvig Gustavsson (James Ekbergh).

Nästa match:

IFK Tumba IK 2: Eskilstuna Linden Hockey, borta, 9 oktober

Hammarby IF U18: Segeltorps IF Ishockeyförening, hemma, 9 oktober