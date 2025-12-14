Seger för Hammarby IF U18 i toppmötet med Nyköpings SK 2 U18

Hammarby IF U18 segrade – 3–2 mot Nyköpings SK 2 U18

Lucas Mcgregor matchvinnare för Hammarby IF U18

Tredje raka segern för Hammarby IF U18

Hammarby IF U18 tog en tung seger på hemmaplan mot Nyköpings SK 2 U18 i toppmötet i U18 division 1 östra C herr på söndagen. Matchen slutade 3–2 (1–1, 0–1, 2–0).

Nyköpings SK 2 U18:s tränare Adam By:

– Vi blandar och ger matchen igenom, men trots det så kliver vi in i tredje perioden med en ledning. Tyvärr lyckas vi inte hålla den utan vi gör för många misstag som kostar oss tre poäng.

Lucas Mcgregor stod för Hammarby IF U18:s avgörande mål 16.12 in i tredje perioden.

Hammarby IF U18–Nyköpings SK 2 U18 – mål för mål

Nyköpings SK 2 U18 tog ledningen efter fem minuter genom Dennis Mann på pass av Eddie Jupiter och Viggo Rangensjö.

Efter 10.20 kvitterade Hammarby IF U18 genom Ludvig Gustavsson.

Nyköpings SK 2 U18 tog ledningen redan efter efter 2.04 i andra perioden genom Harry Teplan framspelad av Love Kihlberg och Edward Edmark.

13.25 in i tredje perioden slog Alexander Nylander till och kvitterade.

Efter 16.12 nätade Lucas Mcgregor på pass av Alexander Nylander och avgjorde matchen. Mcgregor fullbordade därmed lagets vändning.

När lagen möttes senast vann Hammarby IF med 3–2.

Hammarby IF U18–Nyköpings SK 2 U18 3–2 (1–1, 0–1, 2–0)

U18 division 1 östra C herr, Kärrtorps IP

Första perioden: 0–1 (5.28) Dennis Mann (Eddie Jupiter, Viggo Rangensjö), 1–1 (10.20) Ludvig Gustavsson.

Andra perioden: 1–2 (22.04) Harry Teplan (Love Kihlberg, Edward Edmark).

Tredje perioden: 2–2 (53.25) Alexander Nylander, 3–2 (56.12) Lucas Mcgregor (Alexander Nylander).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hammarby IF U18: 3-0-2

Nyköpings SK 2 U18: 2-1-2