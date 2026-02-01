Seger för Halmstad J18 i toppmötet med Mörrums GoIS J18

Halmstad J18-seger med 1–0 efter förlängning

Halmstad J18:s femte seger på de senaste sex matcherna

Matheo Rix avgjorde för Halmstad J18

Halmstad J18 tog en tung seger på bortaplan mot Mörrums GoIS J18 i toppmötet i U18 division 1 syd C vår på söndagen. Matchen slutade 0–1 (0–0, 0–0, 0–0, 0–1) efter förlängning.

Segermålet för Halmstad J18 stod Matheo Rix för efter bara 23 sekunder i förlängningen.

Segern var Halmstad J18:s femte på de senaste sex matcherna.

KRIF Hockey J18 nästa för Halmstad J18

Båda lagen har nu fyra vinster och en förlust på de senaste fem matcherna, Mörrums GoIS J18 med 21–5 och Halmstad J18 med 23–7 i målskillnad.

Lagen spelar mot varandra igen den 8 mars i Halmstad Arena.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 8 februari. Då möter Mörrums GoIS J18 Kristianstad i Kristianstads Ishall 16.20. Halmstad J18 tar sig an KRIF Hockey J18 borta 14.00.

Mörrums GoIS J18–Halmstad J18 0–1 (0–0, 0–0, 0–0, 0–1)

U18 division 1 syd C vår, Jössarinken

Förlängning: 0–1 (60.23) Matheo Rix (Artur Bergkvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mörrums GoIS J18: 4-1-0

Halmstad J18: 4-0-1

Nästa match:

Mörrums GoIS J18: Kristianstads IK, borta, 8 februari 16.20

Halmstad J18: KRIF Hockey, borta, 8 februari 14.00