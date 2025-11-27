Seger för Halmstad J18 i toppmötet med Hanhals J18

Halmstad J18 segrade – 6–5 mot Hanhals J18

Halmstad J18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Matheo Rix avgjorde för Halmstad J18

Halmstad J18 tog en tung seger på bortaplan mot Hanhals J18 i toppmötet i U18 division 1 syd A på torsdagen. Matchen slutade 5–6 (3–1, 1–2, 1–3).

Med två omgångar kvar är Hanhals J18 på andra plats i tabellen, och Halmstad J18 är på tredje plats.

Segermålet för Halmstad J18 stod Matheo Rix för 18.37 in i tredje perioden.

Resultatet betyder att Halmstad J18 tog fjärde segern i följd och att Hanhals J18 samtidigt förlorade efter sex segrar i rad.

Halmstad J18 vann därmed för femte matchen i rad mot just Hanhals J18.

Hisingen nästa för Halmstad J18

I första perioden var det Hanhals J18 som dominerade. Laget vann perioden med 3–1.

I andra perioden var det i stället Halmstad J18 som hade greppet. Laget vann perioden med 1–2 och ställningen efter två perioder var 4–3.

Halmstad J18 kvitterade också till 4–4 genom Hjalmar Olsson i början av tredje perioden i tredje perioden.

Efter 9.57 i tredje perioden gjorde Hanhals J18 5–4 genom Ludwig Bonander.

Matheo Rix och Zack Bliss gjorde att Halmstad J18 vände till underläget till ledning med 5–6.

Hanhals J18:s Ludwig Bonander stod för ett mål och tre assists.

Båda lagen har nu fyra vinster och en förlust på de senaste fem matcherna, Hanhals J18 med 33–14 och Halmstad J18 med 24–12 i målskillnad. Det här var Hanhals J18:s tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Halmstad J18:s andra uddamålsseger.

Säsongens första möte lagen emellan vann Halmstad Hammers HC med 3–2.

Söndag 30 november spelar Hanhals J18 borta mot Bäcken 13.00 och Halmstad J18 mot Hisingen borta 18.30 i Tuve Ishall.

Hanhals J18–Halmstad J18 5–6 (3–1, 1–2, 1–3)

U18 division 1 syd A, Kungsbacka Ishall

Första perioden: 1–0 (2.48) Ralf Wikner (Algot Andersson, Karl Rehnström), 1–1 (7.07) Filip Norlén (Hjalmar Rydh), 2–1 (7.36) Max Johansson (Ludwig Bonander, William Wennergrund), 3–1 (10.39) Max Johansson (Ludwig Bonander).

Andra perioden: 4–1 (21.17) Oliver Hallin (Ludwig Bonander, Love Klaveskjöld), 4–2 (34.42) Milton Ålund (Melwin Britz, Leo Nilsson), 4–3 (38.16) Melwin Britz (Matheo Rix, Artur Bergkvist).

Tredje perioden: 4–4 (43.03) Hjalmar Olsson (Hampus Rastius), 5–4 (49.57) Ludwig Bonander (Oliver Hallin, Love Klaveskjöld), 5–5 (55.50) Zack Bliss (Tage Jonasson, Filip Norlén), 5–6 (58.37) Matheo Rix (Charlie Nilsson Nadj, Tage Jonasson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hanhals J18: 4-0-1

Halmstad J18: 4-1-0

Nästa match:

Hanhals J18: Bäcken HC, borta, 30 november

Halmstad J18: Hisingens IK, borta, 30 november