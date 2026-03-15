Seger för Grums mot Huddinge IK på hemmaplan

Grums-seger med 4–1 mot Huddinge IK

Harry Rudström avgjorde för Grums

Huddinge IK:s tredje raka förlust

Grums segrade hemma i Norvalla Ishall mot Huddinge IK i U18 Nationell södra herr. 4–1 (1–0, 2–0, 1–1) slutade matchen på söndagen.

Grums–Huddinge IK – mål för mål

Lukas Owesten gav Grums ledningen efter 14 minuters spel assisterad av Albin Ekman och Jonathan Engström Bergström.

Efter 1.53 i andra perioden nätade Harry Rudström på pass av Viggo Mörk och Nathan Salomonsson och gjorde 2–0. Gabriel Axelsson gjorde dessutom 3–0 efter 9.15 framspelad av Alfred Bäckman.

12.10 in i tredje perioden nätade Grums Milian Kitti på pass av Gabriel Axelsson och Alfred Bäckman och ökade ledningen. 17.07 in i perioden slog Emil Forslund till framspelad av Elias Fredriksson och Theodor Norström och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Huddinge IK.

Båda lagen har nu en seger och fyra förluster på de senaste fem matcherna, Grums med 6–15 och Huddinge IK med 11–27 i målskillnad.

Resultaten i sista omgången innebär att Grums slutar på tolfte plats och Huddinge IK på elfte plats.

Lagens första möte för säsongen vann Huddinge med 4–2.

Grums–Huddinge IK 4–1 (1–0, 2–0, 1–1)

U18 Nationell södra herr, Norvalla Ishall

Första perioden: 1–0 (14.16) Lukas Owesten (Albin Ekman, Jonathan Engström Bergström).

Andra perioden: 2–0 (21.53) Harry Rudström (Viggo Mörk, Nathan Salomonsson), 3–0 (29.15) Gabriel Axelsson (Alfred Bäckman).

Tredje perioden: 4–0 (52.10) Milian Kitti (Gabriel Axelsson, Alfred Bäckman), 4–1 (57.07) Emil Forslund (Elias Fredriksson, Theodor Norström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums: 1-0-4

Huddinge IK: 1-0-4