Seger för Grästorp i toppmötet med Lerum

Grästorp vann med 5–2 mot Lerum

Valentin Bolgakov med två mål för Grästorp

Andra raka förlusten för Lerum

Grästorp tog en tung seger på bortaplan mot Lerum i toppmötet i U20 Div 1 A syd vår herr på tisdagen. Matchen slutade 2–5 (2–2, 0–2, 0–1).

Med fyra omgångar kvar är Lerum på andra plats i tabellen.

Grästorps Valentin Bolgakov tvåmålsskytt

Lerum tog ledningen i början av första perioden genom Hampus Dalblad.

Grästorp kvitterade till 1–1 genom Valentin Bolgakov efter 13.43.

Lerum tog ledningen på nytt genom Jacob Carlén efter 15.24 i matchen.

Grästorp gjorde 2–2 genom Alexander Sandberg-Lundin efter 19.01.

Redan efter 3.11 i andra perioden tog laget ledningen på nytt genom Valentin Bolgakov efter pass från Elias Johansson och Helge Karlsson. Efter 13.09 i andra perioden nätade Stig Lindell på pass av Valentin Bolgakov och gjorde 2–4.

9.47 in i tredje perioden satte Måns Andersson pucken på pass av Stig Lindell och Ludvig Niska och ökade ledningen.

Grästorps Valentin Bolgakov stod för tre poäng, varav två mål och Stig Lindell gjorde ett mål och spelade fram till två mål.

Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, Lerum med 28–19 och Grästorp med 24–14 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann Grästorp med 3–0.

Nästa motstånd för Lerum är Hovås. Lagen möts onsdag 4 februari 20.00 i Askims Ishall. Grästorp tar sig an Järnbrotts HK hemma lördag 7 februari 14.00.

Lerum–Grästorp 2–5 (2–2, 0–2, 0–1)

U20 Div 1 A syd vår herr, Vättlehallen

Första perioden: 1–0 (2.23) Hampus Dalblad (Newille Sundén, Hugo Angelholt), 1–1 (13.43) Valentin Bolgakov (Stig Lindell, Eddie Brandt), 2–1 (15.24) Jacob Carlén (Viggo Carlund), 2–2 (19.01) Alexander Sandberg-Lundin (Helge Karlsson).

Andra perioden: 2–3 (23.11) Valentin Bolgakov (Elias Johansson, Helge Karlsson), 2–4 (33.09) Stig Lindell (Valentin Bolgakov).

Tredje perioden: 2–5 (49.47) Måns Andersson (Stig Lindell, Ludvig Niska).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lerum: 3-0-2

Grästorp: 3-0-2

Nästa match:

Lerum: Hovås HC, borta, 4 februari 20.00

Grästorp: Järnbrotts HK, hemma, 7 februari 14.00