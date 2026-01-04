Seger för Forshaga mot Vallentuna på hemmaplan

Forshaga segrade – 4–1 mot Vallentuna

Forshagas åttonde seger på de senaste nio matcherna

Alfred Bergman avgjorde för Forshaga

Det blev Forshaga som vann på hemmaplan mot Vallentuna i hockeyettan norra. 4–1 (2–0, 1–0, 1–1) slutade matchen på söndagen.

– Mycket bra genomförd match. Nöjd med vinsten, nöjd med det offensiva spelet. Skapar enormt mycket, behöver göra lite fler mål, kommenterade Forshagas huvudtränare Mikael Wikstrand.

Segern var Forshagas åttonde på de senaste nio matcherna.

Väsby IK HK nästa för Forshaga

Forshaga började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 1.16 slog Isac Hamberg till assisterad av Karl Andersson och Linus Johnsson.

Efter 9.34 ökade ledningen när laget gjorde 2–0 när Alfred Bergman slog till med assist av Gustav Ling och Rasmus Åkerblad.

Efter 1.26 i andra perioden nätade Karl Andersson framspelad av Christoffer Rasch och Martin Fridén och gjorde 3–0.

36 sekunder in i tredje perioden nätade Forshagas Martin Fridén på pass av Christoffer Rasch och Tom Fridén och ökade ledningen.

9.36 in i perioden satte Theo Hårdstam pucken på pass av Fredrik Svennas och reducerade. Men mer än så orkade Vallentuna inte med.

För Forshaga gör resultatet att man nu ligger på tredje plats i tabellen medan Vallentuna är på 19:e plats.

Nästa motstånd för Forshaga är Väsby IK HK. Lagen möts lördag 10 januari 16.00 i Vilundaparkens Ishall. Vallentuna tar sig an Falu IF hemma onsdag 7 januari 19.00.

Forshaga–Vallentuna 4–1 (2–0, 1–0, 1–1)

Hockeyettan norra, Löfbergs Arena

Första perioden: 1–0 (1.16) Isac Hamberg (Karl Andersson, Linus Johnsson), 2–0 (9.34) Alfred Bergman (Gustav Ling, Rasmus Åkerblad).

Andra perioden: 3–0 (21.26) Karl Andersson (Christoffer Rasch, Martin Fridén).

Tredje perioden: 4–0 (40.36) Martin Fridén (Christoffer Rasch, Tom Fridén), 4–1 (49.36) Theo Hårdstam (Fredrik Svennas).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Forshaga: 4-0-1

Vallentuna: 1-0-4

Nästa match:

Forshaga: Väsby IK HK, borta, 10 januari 16.00

Vallentuna: Falu IF, hemma, 7 januari 19.00