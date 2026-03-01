Seger för Forshaga mot Enköping på hemmaplan

Forshaga vann med 5–1 mot Enköping

Felix Söderlund avgjorde för Forshaga

Andra raka segern för Forshaga

Forshaga segrade hemma i Ängevi Ishall mot Enköping i hockeyettan norra. 5–1 (0–0, 2–0, 3–1) slutade matchen på söndagen.

– Grymt skön seger. Mycket folk på läktaren och 5–1 hemma. Nu ser vi framemot en spännande runda slutspel mot Lindlöven, tyckte Forshagas huvudtränare Mikael Wikstrand.

Forshaga–Enköping – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

1.22 in i andra perioden spräckte Forshaga nollan genom Isac Hamberg på pass av Alfred Bergman och Adam Byström Johansson. Efter 16.54 i andra perioden slog Felix Söderlund till på pass av Tom Fridén och Martin Fridén och gjorde 2–0.

Forshaga stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 2–0 till 5–0 på bara 9.39.

Tim Almgren reducerade förvisso men närmare än 5–1 kom inte Enköping. Forshaga tog därmed en stabil seger.

Forshaga–Enköping 5–1 (0–0, 2–0, 3–1)

Hockeyettan norra, Ängevi Ishall

Andra perioden: 1–0 (21.22) Isac Hamberg (Alfred Bergman, Adam Byström Johansson), 2–0 (36.54) Felix Söderlund (Tom Fridén, Martin Fridén).

Tredje perioden: 3–0 (41.40) Pelle Hedlund (Jacob Ringman, Gustav Ling), 4–0 (45.05) Karl Andersson (Tom Fridén, Martin Fridén), 5–0 (51.19) Hugo Lindman Gustafsson, 5–1 (54.34) Tim Almgren (Tobias Smids, Victor Nilsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Forshaga: 3-0-2

Enköping: 2-0-3