Seger för Forshaga med 6–2 mot Kalix

Forshaga vann med 6–2 mot Kalix

Adrian Davidsson avgjorde för Forshaga

Tredje raka segern för Forshaga

Forshaga vann mötet med Kalix hemma med 6–2 (3–0, 0–2, 3–0) på lördagen i hockeyettan norra.

Kiruna nästa för Forshaga

Forshaga stod för tre raka mål i början av första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 5.30. Kalix reducerade dock till både 3–1 och 3–2 genom Elias Elomaa och Oliver Selström i andra perioden. Forshaga startade tredje perioden bäst och gick från 3–2 till 6–2 genom mål av Gustav Ling, Tom Fridén och Victor Stark och avgjorde matchen.

Victor Stark gjorde ett mål för Forshaga och två målgivande passningar.

När lagen möttes senast, för tre år sedan, slutade det med seger för Forshaga med 2–1.

Söndag 12 oktober spelar Forshaga hemma mot Kiruna 15.00 och Kalix mot Lindlöven borta 16.00 i Lindehov.

Forshaga–Kalix 6–2 (3–0, 0–2, 3–0)

Hockeyettan norra, Ängevi Ishall

Första perioden: 1–0 (3.33) Jacob Ringman (Lukas Enqvist, Isac Hamberg), 2–0 (7.38) Johannes Frisk (Victor Stark, Hugo Hell), 3–0 (9.03) Adrian Davidsson (Hugo Hell, Victor Stark).

Andra perioden: 3–1 (31.21) Elias Elomaa (Filip Lindbäck, Filip Runbjer), 3–2 (35.15) Oliver Selström (Filip Lindbäck, Elias Elomaa).

Tredje perioden: 4–2 (43.55) Gustav Ling (Linus Frost, Linus Johnsson), 5–2 (46.29) Tom Fridén (Martin Fridén), 6–2 (49.26) Victor Stark (Adam Byström Johansson, Felix Söderlund).

Nästa match:

Forshaga: Kiruna IF, hemma, 12 oktober

Kalix: Lindlövens IF, borta, 12 oktober