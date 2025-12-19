Seger för Färjestad på hemmaplan mot Brynäs

Färjestad vann med 6–4 mot Brynäs

Elias Eriksson med tre mål för Färjestad

Teodor Friberg avgjorde för Färjestad

Färjestad vann mot Brynäs på hemmaplan i svenska cupen, U20 grupp B herr. Segersiffrorna skrevs till 6–4 (2–0, 0–1, 4–3).

– Tycker vi gör en stabil insats. Fanns många fina kombinationer i uppspelsfasen och offensiven är också bra. Skulle inte ha velat släppa in så många mål dock, men nu blev det så, tyvärr. Får träna på det. Skönt att avsluta med en seger innan julen i alla fall, tyckte Färjestads tränare Niklas Fogström.

Brynäs tränare Victor Grönberg om matchen:

– Tycker vi kommer ut helt okej, har några bra lägen samt skott i ribban. Sedan gör FBK mål i power-play, då börjar vi jaga och vi blir långa i laget.

Elias Eriksson gjorde tre mål för Färjestad

Elias Eriksson gav Färjestad ledningen efter 10.05 framspelad av Måns Gudmundsson och Linus Loob Trygg.

Laget gjorde 2–0 när Elias Eriksson på nytt slog till efter pass från Joe Wahlund och Teodor Friberg efter 16.11.

Efter 8.13 i andra perioden slog Aron Dahlqvist till på pass av Mattias Hansen och Leo Sundqvist och reducerade åt Brynäs.

Hemmalaget var starkast i även i tredje perioden. Laget vann perioden med 4–3 och matchen med 6–4.

Färjestads Elias Eriksson gjorde tre mål.

Svenska cupen, U20 grupp B herr är nu färdigspelad. Färjestad slutar på tredje plats och Brynäs på fjärde plats.

Färjestad–Brynäs 6–4 (2–0, 0–1, 4–3)

Svenska cupen, U20 grupp B herr, Löfbergs Ice Arena

Första perioden: 1–0 (10.05) Elias Eriksson (Måns Gudmundsson, Linus Loob Trygg), 2–0 (16.11) Elias Eriksson (Joe Wahlund, Teodor Friberg).

Andra perioden: 2–1 (28.13) Aron Dahlqvist (Mattias Hansen, Leo Sundqvist).

Tredje perioden: 2–2 (42.30) Hugo Östberg (Theo Östberg), 3–2 (44.38) Elias Eriksson (Linus Loob Trygg, Måns Gudmundsson), 4–2 (48.06) Mikkel Eriksen, 4–3 (48.43) Hugo Engelaar (Edvin Nääs), 4–4 (53.26) Melwin Larsson (Theo Östberg), 5–4 (55.08) Teodor Friberg (Axel Lindberg), 6–4 (59.59) Malte Pihlström.