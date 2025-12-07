Seger för Edmonton mot Winnipeg i NHL

Edmonton vann med 6–2 mot Winnipeg

Matt Savoie matchvinnare för Edmonton

Andra raka segern för Edmonton

Edmonton segrade mot Winnipeg på hemmaplan i Rogers Place i NHL. 6–2 (4–0, 1–0, 1–2) slutade matchen på söndagen.

Edmonton–Winnipeg – mål för mål

Edmonton stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0 på bara 8.54 i mitten av perioden.

Efter 2.43 i andra perioden slog Curtis Lazar till på pass av Mattias Janmark och Ty Emberson och gjorde 5–0.

Winnipeg reducerade dock till 5–1 genom Gabriel Vilardi tidigt i tredje perioden av perioden.

Edmonton ökade ledningen till 6–1 genom David Tomasek efter 13.30.

Cole Koepke reducerade förvisso men närmare än 6–2 kom inte Winnipeg. Edmonton tog därmed en stabil seger.

Nästa gång lagen spelar i serien är onsdag 10 december. Då möter Edmonton Buffalo i Rogers Place 03.00. Winnipeg tar sig an Dallas hemma 02.00.

Edmonton–Winnipeg 6–2 (4–0, 1–0, 1–2)

NHL, Rogers Place

Första perioden: 1–0 (4.37) Leon Draisaitl (Evan Bouchard), (Connor McDavid, Zach Hyman), 3–0 (7.29) Matt Savoie (Mattias Ekholm, Vasilij Podkolzin), 4–0 (13.31) Evan Bouchard (Leon Draisaitl, Connor McDavid).

Andra perioden: 5–0 (22.43) Curtis Lazar (Mattias Janmark, Ty Emberson).

Tredje perioden: 5–1 (44.12) Gabriel Vilardi (Mark Scheifele, Kyle Connor), 6–1 (53.30) David Tomasek (Trent Frederic), 6–2 (55.25) Cole Koepke (Tanner Pearson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Edmonton: 3-0-2

Winnipeg: 2-1-2

Nästa match:

Edmonton: Buffalo Sabres, hemma, 10 december

Winnipeg: Dallas Stars, hemma, 10 december