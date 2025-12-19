Seger för Edmonton i toppmötet med Boston

Edmonton vann med 3–1 mot Boston

Edmontons fjärde seger på de senaste fem matcherna

Quinn Hutson avgjorde för Edmonton

Edmonton tog en tung seger på bortaplan mot Boston i toppmötet i NHL på fredagen. Matchen slutade 1–3 (1–1, 0–1, 0–1).

Edmonton vann därmed för fjärde matchen i rad mot just Boston.

Segern var Edmontons fjärde på de senaste fem matcherna.

Boston–Edmonton – mål för mål

Ryan Nugent-Hopkins gav gästerna Edmonton ledningen efter 13.38 assisterad av Connor McDavid och Leon Draisaitl.

Boston kvitterade när Pavel Zacha slog till efter förarbete från Elias Lindholm och Charlie McAvoy efter 16.27.

Efter 14.38 i andra perioden slog Quinn Hutson till framspelad av Max Jones och Leon Draisaitl och gav Edmonton ledningen.

1.41 in i tredje perioden nätade Edmontons Connor McDavid på pass av Ryan Nugent-Hopkins och Darnell Nurse och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

Den 1 januari spelar lagen mot varandra på nytt, i Rogers Place.

Nästa motstånd för Boston är Vancouver. Lagen möts söndag 21 december 01.00 i TD Garden. Edmonton tar sig an Minnesota borta lördag 20 december 21.00.

Boston–Edmonton 1–3 (1–1, 0–1, 0–1)

NHL, TD Garden

Första perioden: 0–1 (13.38) Ryan Nugent-Hopkins (Connor McDavid, Leon Draisaitl), 1–1 (16.27) Pavel Zacha (Elias Lindholm, Charlie McAvoy).

Andra perioden: 1–2 (34.38) Quinn Hutson (Max Jones, Leon Draisaitl).

Tredje perioden: 1–3 (41.41) Connor McDavid (Ryan Nugent-Hopkins, Darnell Nurse).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boston: 3-0-2

Edmonton: 4-0-1

Nästa match:

Boston: Vancouver Canucks, hemma, 21 december 01.00

Edmonton: Minnesota Wild, borta, 20 december 21.00