Seger för Djurgården mot Malmö på bortaplan

Djurgården segrade – 5–2 mot Malmö

Anton Frondell avgjorde för Djurgården

Andra raka segern för Djurgården

Djurgården vann mötet i SHL på bortaplan mot Malmö, med 5–2 (2–1, 1–1, 2–0).

Malmö–Djurgården – mål för mål

Malmö tog ledningen i första perioden genom Robin Hanzl.

Gustav Lindström och Joey Laleggia såg till att Djurgården vände till ledning med 1–2.

Redan efter 24 sekunder i andra perioden kvitterade Malmö genom Seth Barton med assist av Robin Salo och Fredrik Händemark. Efter 12.56 i andra perioden nätade Anton Frondell på pass av Mathias Emilio Pettersen och Philip Holm och gav Djurgården ledningen.

17.40 in i tredje perioden satte Håvard Salsten pucken framspelad av Mathias Emilio Pettersen och Philip Holm och ökade ledningen. Laget punkterade matchen med ett 2–5-mål med 1.14 kvar att spela genom Joe Snively framspelad av David Blomgren.

På torsdag 5 februari 19.00 spelar Malmö hemma mot Rögle och Djurgården hemma mot Färjestad.

Malmö–Djurgården 2–5 (1–2, 1–1, 0–2)

SHL, Malmö Arena

Första perioden: 1–0 (15.33) Robin Hanzl (Linus Öberg, Axel Sundberg), 1–1 (17.01) Joey Laleggia (Viggo Björck), 1–2 (17.32) Gustav Lindström (Albin Grewe, Joey Laleggia).

Andra perioden: 2–2 (20.24) Seth Barton (Robin Salo, Fredrik Händemark), 2–3 (32.56) Anton Frondell (Mathias Emilio Pettersen, Philip Holm).

Tredje perioden: 2–4 (57.40) Håvard Salsten (Mathias Emilio Pettersen, Philip Holm), 2–5 (58.46) Joe Snively (David Blomgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 3-0-2

Djurgården: 2-1-2

Nästa match:

Malmö: Rögle BK, hemma, 5 februari 19.00

Djurgården: Färjestads BK, hemma, 5 februari 19.00