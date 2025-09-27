Seger för Djurgården hemma mot Timrå IK

Djurgården-seger med 4–2 mot Timrå IK

Jesper Pettersson avgjorde för Djurgården

Andra raka segern för Djurgården

Djurgården vann mötet med Timrå IK hemma med 4–2 (1–1, 1–0, 2–1) på lördagen i SHL.

Djurgården–Timrå IK – mål för mål

Första perioden var jämn. Djurgården inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Jacob Josefson efter 1.46, men Timrå IK kvitterade genom Jonathan Dahlén efter 7.03. Efter 7.55 i andra perioden nätade Charles Hudon, på pass av Ludvig Rensfeldt och Jesper Pettersson och gav Djurgården ledningen. Djurgården gjorde två mål i tredje perioden och gick från 2–1 till 4–1, målen av Jesper Pettersson och Anton Frondell. De åtta minuterna blev direkt matchavgörande.

Jonathan Dahlén reducerade förvisso, men närmare än 4–2 kom inte Timrå IK. Djurgården tog därmed en stabil seger.

Djurgården har tre segrar och två förluster och 15–22 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Timrå IK har fyra vinster och en förlust och 14–10 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Djurgården nu ligger på fjärde plats. Timrå IK är på tredje plats.

Nästa motstånd för Djurgården är Örebro Hockey. Timrå IK tar sig an Rögle hemma. Båda matcherna spelas tisdag 30 september 19.00.

Djurgården–Timrå IK 4–2 (1–1, 1–0, 2–1)

SHL, Hovet

Första perioden: 1–0 (1.46) Jacob Josefson (Victor Eklund, Charles Hudon), 1–1 (7.03) Jonathan Dahlén (Sebastian Hartmann, Linus Nässén).

Andra perioden: 2–1 (27.55) Charles Hudon (Ludvig Rensfeldt, Jesper Pettersson).

Tredje perioden: 3–1 (42.46) Jesper Pettersson (Joseph Laleggia, David Blomgren), 4–1 (51.43) Anton Frondell (Colby Sissons, Gustav Lindström), 4–2 (53.51) Jonathan Dahlén (Marcus Hardegård, Emil Pettersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 3-0-2

Timrå IK: 4-0-1

Nästa match:

Djurgården: Örebro HK, borta, 30 september

Timrå IK: Rögle BK, hemma, 30 september