Seger för Djurgården borta mot Huddinge IK

Djurgården vann med 3–1 mot Huddinge IK

Tom Pråhl avgjorde för Djurgården

Tredje raka segern för Djurgården

Djurgården vann borta mot Huddinge IK i U18 regional öst topp 6 herr. Matchen på söndagen slutade 1–3 (1–2, 0–1, 0–0).

SSK U18 nästa för Djurgården

Huddinge IK tog ledningen i första perioden genom Hampus Nordlander.

Oliver Sundberg och Tom Pråhl låg sen bakom vändningen till 1–2 för Djurgården. Efter 2.25 i andra perioden slog Oskar Persson till på pass av Lukas Mattsson och Melvin Norman och gjorde 1–3. Därmed hade laget vänt matchen. I tredje perioden höll Djurgården i sin 3–1-ledning och vann.

Huddinge IK har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter tre spelade matcher. Djurgården har åtta poäng.

Lagens första möte för säsongen vann Djurgårdens IF med 4–3.

Nästa motstånd för Huddinge IK är Täby. Lagen möts torsdag 20 november 19.30 i Tibble Ishall. Djurgården tar sig an SSK U18 hemma tisdag 18 november 19.00.

Huddinge IK–Djurgården 1–3 (1–2, 0–1, 0–0)

U18 regional öst topp 6 herr, Björkängshallen

Första perioden: 1–0 (8.20) Hampus Nordlander (Theodor Norström, Oscar Gisslander), 1–1 (9.38) Oliver Sundberg (Tom Pråhl, Egon Ekberg), 1–2 (15.33) Tom Pråhl (Egon Ekberg, Leo Schlegel).

Andra perioden: 1–3 (22.25) Oskar Persson (Lukas Mattsson, Melvin Norman).

Nästa match:

Huddinge IK: IFK Täby HC, borta, 20 november

Djurgården: Södertälje SK, hemma, 18 november