Seger för Detroit i toppmatchen mot NY Islanders

Seger för Detroit med 3–2 mot NY Islanders

Detroits femte seger på de senaste sex matcherna

Alex DeBrincat tvåmålsskytt för Detroit

Detroit tog en tung seger på hemmaplan mot NY Islanders i toppmötet mellan ettan och tvåan i NHL på onsdagen. Matchen slutade 3–2 (0–1, 0–0, 3–1).

Segermålet för Detroit stod Alex DeBrincat för 17.43 in i tredje perioden.

När Detroit och NY Islanders senast gjorde upp var NY Islanders klart bättre och vann med hela 5–0. Nu kom alltså revanschen för Detroit.

Segern var Detroits femte på de senaste sex matcherna.

Detroits Alex DeBrincat tvåmålsskytt

NY Islanders tog ledningen efter 4.27 genom Emil Heineman.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Alex DeBrincat och Axel Sandin Pellikka såg till att Detroit vände till ledning med 2–1.

NY Islanders kvitterade till 2–2 genom Scott Mayfield i tredje perioden.

Detroit kunde dock avgöra till 3–2 med 2.17 kvar av matchen genom Alex DeBrincat.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har New York Islanders vunnit.

Detroit tar sig an Utah Mammoth i nästa match hemma torsdag 18 december 01.30. NY Islanders möter Vancouver hemma lördag 20 december 01.00.

Detroit–NY Islanders 3–2 (0–1, 0–0, 3–1)

NHL, Little Caesars Arena

Första perioden: 0–1 (4.27) Emil Heineman.

Tredje perioden: 1–1 (42.03) Axel Sandin Pellikka, 2–1 (43.55) Alex DeBrincat, 2–2 (51.26) Scott Mayfield, 3–2 (57.43) Alex DeBrincat.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Detroit: 4-0-1

NY Islanders: 3-0-2

Nästa match:

Detroit: Utah Mammoth, hemma, 18 december 01.30

NY Islanders: Vancouver Canucks, hemma, 20 december 01.00