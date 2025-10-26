Seger för Dallas – steg åt rätt håll mot Carolina
- Dallas-seger med 3–2 mot Carolina
- Miro Heiskanen med två mål för Dallas
- Tre raka mål för Dallas
Det har varit en tung period för Dallas i NHL med fyra förluster i rad. Men hemma mot Carolina bröts den tuffa sviten. Det blev 3–2 (0–2, 2–0, 1–0) i matchen i American Airlines Center.
Miro Heiskanen tvåmålsskytt för Dallas
Carolina tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Dallas reducerade och kvitterade till 2–2 genom Miro Heiskanen och Sam Steel i början av andra perioden i andra perioden. 11.20 in i tredje perioden nätade Dallas Miro Heiskanen återigen framspelad av Wyatt Johnston och Mikko Rantanen och avgjorde matchen. Därmed hade laget vänt matchen.
Det här var Dallas tredje uddamålsseger den här säsongen.
Lagen möts igen 7 januari i PNC Arena.
Carolina möter Vegas hemma i PNC Arena tisdag 28 oktober 23.30.
Dallas–Carolina 3–2 (0–2, 2–0, 1–0)
NHL, American Airlines Center
Första perioden: 0–1 (4.18) Jackson Blake, 0–2 (19.50) Sebastian Aho (Nikolaj Ehlers).
Andra perioden: 1–2 (21.06) Miro Heiskanen (Esa Lindell), 2–2 (25.41) Sam Steel.
Tredje perioden: 3–2 (51.20) Miro Heiskanen (Wyatt Johnston, Mikko Rantanen).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Dallas: 1-1-3
Carolina: 3-0-2
Nästa match:
Dallas: Nashville Predators, borta, 27 oktober
Carolina: Vegas Golden Knights, hemma, 28 oktober
