Seger för Dallas – steg åt rätt håll mot Carolina

Dallas-seger med 3–2 mot Carolina

Miro Heiskanen med två mål för Dallas

Tre raka mål för Dallas

Det har varit en tung period för Dallas i NHL med fyra förluster i rad. Men hemma mot Carolina bröts den tuffa sviten. Det blev 3–2 (0–2, 2–0, 1–0) i matchen i American Airlines Center.

Miro Heiskanen tvåmålsskytt för Dallas

Carolina tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Dallas reducerade och kvitterade till 2–2 genom Miro Heiskanen och Sam Steel i början av andra perioden i andra perioden. 11.20 in i tredje perioden nätade Dallas Miro Heiskanen återigen framspelad av Wyatt Johnston och Mikko Rantanen och avgjorde matchen. Därmed hade laget vänt matchen.

Det här var Dallas tredje uddamålsseger den här säsongen.

Lagen möts igen 7 januari i PNC Arena.

Carolina möter Vegas hemma i PNC Arena tisdag 28 oktober 23.30.

Dallas–Carolina 3–2 (0–2, 2–0, 1–0)

NHL, American Airlines Center

Första perioden: 0–1 (4.18) Jackson Blake, 0–2 (19.50) Sebastian Aho (Nikolaj Ehlers).

Andra perioden: 1–2 (21.06) Miro Heiskanen (Esa Lindell), 2–2 (25.41) Sam Steel.

Tredje perioden: 3–2 (51.20) Miro Heiskanen (Wyatt Johnston, Mikko Rantanen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dallas: 1-1-3

Carolina: 3-0-2

Nästa match:

Dallas: Nashville Predators, borta, 27 oktober

Carolina: Vegas Golden Knights, hemma, 28 oktober