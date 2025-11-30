Seger för Clemensnäs U18 mot Sundsvall Hockey U18

Clemensnäs U18 vann med 4–3 mot Sundsvall Hockey U18

Noel Lindgren avgjorde för Clemensnäs U18

Tre raka mål för Clemensnäs U18

Clemensnäs U18 vann med 4–3 (0–1, 3–0, 1–2) i fortsättningsserien i U18 regional norr herr på bortaplan mot Sundsvall Hockey U18 på söndagen.

Det var fjärde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Clemensnäs U18.

Sundsvall Hockey U18–Clemensnäs U18 – mål för mål

Lucas Filipp gjorde 1–0 till Sundsvall Hockey U18 efter 16.16 framspelad av Gustav Von Essen och Hampus Becker.

Clemensnäs U18 gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 1–0 till ledning med 1–3.

Sundsvall Hockey U18 reducerade och kvitterade till 3–3 genom Lucas Filipp och Axel Holmsten i början av tredje perioden i tredje perioden.

Clemensnäs U18 kunde dock avgöra till 3–4 med 6.02 kvar av matchen genom Noel Lindgren.

Onsdag 3 december möter Sundsvall Hockey U18 Ö-vik Hockey U18 hemma 19.30 och Clemensnäs U18 möter Sunderby SK U18 hemma 19.15.

Sundsvall Hockey U18–Clemensnäs U18 3–4 (1–0, 0–3, 2–1)

Fortsättningsserien i U18 regional norr herr, Brandcode Center

Första perioden: 1–0 (16.16) Lucas Filipp (Gustav Von Essen, Hampus Becker).

Andra perioden: 1–1 (21.28) Laurynas Stirna (Max Rönnberg, Rasmus Grundberg), 1–2 (30.50) Rasmus Grundberg (Max Rönnberg, Noel Lindgren), 1–3 (36.52) Melwin Jalstrand (Laurynas Stirna).

Tredje perioden: 2–3 (44.44) Lucas Filipp (Edvin Fahlen, Gustav Von Essen), 3–3 (50.23) Axel Holmsten (Hugo Müller, Elias Sitter), 3–4 (53.58) Noel Lindgren (Filip Grundström, Casper Wahlberg).