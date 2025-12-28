Seger för Chicago – steg åt rätt håll mot Dallas

Seger för Chicago med 4–3 efter straffar

Andra förlusten i rad för Dallas

Buffalo nästa motstånd för Dallas

Det har varit en tung period för Chicago i NHL med sex förluster i rad. Men borta mot Dallas bröts den tuffa sviten. Det blev 3–4 efter straffar i matchen i American Airlines Center.

Dallas–Chicago – mål för mål

Dallas tar sig an Buffalo i nästa match hemma torsdag 1 januari 02.00. Chicago möter Pittsburgh hemma måndag 29 december 01.00.