Seger för Chicago – steg åt rätt håll mot Dallas
- Seger för Chicago med 4–3 efter straffar
- Andra förlusten i rad för Dallas
- Buffalo nästa motstånd för Dallas
Det har varit en tung period för Chicago i NHL med sex förluster i rad. Men borta mot Dallas bröts den tuffa sviten. Det blev 3–4 efter straffar i matchen i American Airlines Center.
Dallas–Chicago – mål för mål
Dallas tar sig an Buffalo i nästa match hemma torsdag 1 januari 02.00. Chicago möter Pittsburgh hemma måndag 29 december 01.00.
