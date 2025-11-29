Seger för Carolina – efter Seth Jarvis hattrick

Carolina vann med 5–1 mot Winnipeg

Seth Jarvis med tre mål för Carolina

Jordan Martinook avgjorde för Carolina

Seth Jarvis gjorde tre mål och Carolina vann mot Winnipeg på hemmaplan i NHL. Till slut blev det 5–1 (1–0, 0–1, 4–0).

I och med detta har Winnipeg fyra förluster i rad.

Seth Jarvis gjorde tre mål för Carolina

Seth Jarvis gav Carolina ledningen efter 16 minuter assisterad av Shayne Gostisbehere och Sebastian Aho.

Efter 10.41 i andra perioden nätade Mark Scheifele och kvitterade för Winnipeg.

Carolina spelade bra i tredje perioden och gick från 1–1 till 5–1 genom två mål av Seth Jarvis, ett mål av Jordan Martinook och ett mål av Alexander Nikishin och avgjorde matchen.

Carolinas Seth Jarvis gjorde tre mål.

Det här betyder att Carolina ligger kvar på andra plats i Metropolitan division och Winnipeg på sjätte plats.

När lagen möttes senast vann Carolina Hurricanes med 4–3.

Söndag 30 november spelar Carolina hemma mot Calgary 23.00 och Winnipeg mot Nashville borta 01.00 i Bridgestone Arena.

Carolina–Winnipeg 5–1 (1–0, 0–1, 4–0)

NHL, PNC Arena

Första perioden: 1–0 (16.06) Seth Jarvis (Shayne Gostisbehere, Sebastian Aho).

Andra perioden: 1–1 (30.41) Mark Scheifele.

Tredje perioden: 2–1 (51.55) Jordan Martinook (Mark Jankowski, Shayne Gostisbehere), 3–1 (52.27) Seth Jarvis (K’Andre Miller, Andrei Svechnikov), 4–1 (58.55) Seth Jarvis (Andrei Svechnikov), 5–1 (59.37) Alexander Nikishin (Justin Robidas, Eric Robinson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Carolina: 2-1-2

Winnipeg: 1-0-4

Nästa match:

Carolina: Calgary Flames, hemma, 30 november

Winnipeg: Nashville Predators, borta, 30 november