Seger för Buffalo mot NY Rangers i NHL

Buffalos nionde seger på de senaste tio matcherna

Jason Zucker avgjorde för Buffalo

Buffalo vann mötet med NY Rangers på bortaplan med 5–2 (1–0, 2–1, 2–1) på fredagen i NHL.

NY Rangers–Buffalo – mål för mål

Josh Doan gav Buffalo ledningen efter fyra minuters spel efter förarbete av Mattias Samuelsson och Josh Norris.

Buffalo gjorde 0–2 genom Alex Tuch efter 6.58 i andra perioden.

NY Rangers reducerade dock till 1–2 genom Mika Zibanejad efter 9.34 av perioden.

Buffalo utökade ledningen på nytt genom Jason Zucker efter 12.34.

Vincent Trocheck reducerade för NY Rangers tidigt i tredje perioden med assist av JT Miller och Artemi Panarin. Fler mål än så blev det inte för NY Rangers. 14.38 in i tredje perioden satte Mattias Samuelsson pucken på pass av Ryan McLeod och ökade ledningen. Laget punkterade matchen med ett 2–5-mål med 1.30 kvar att spela genom Ryan McLeod.

När lagen senast möttes vann NY Rangers med 4–0.

I nästa match möter NY Rangers Boston borta på lördag 10 januari 19.00. Buffalo möter Anaheim Ducks söndag 11 januari 01.00 hemma.

NHL, Madison Square Garden

Första perioden: 0–1 (4.07) Josh Doan (Mattias Samuelsson, Josh Norris).

Andra perioden: 0–2 (26.58) Alex Tuch (Bowen Byram, Josh Norris), 1–2 (29.34) Mika Zibanejad (Artemi Panarin), 1–3 (32.34) Jason Zucker (Rasmus Dahlin, Tage Thompson).

Tredje perioden: 2–3 (40.51) Vincent Trocheck (JT Miller, Artemi Panarin), 2–4 (54.38) Mattias Samuelsson (Ryan McLeod), 2–5 (58.30) Ryan McLeod.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Rangers: 1-2-2

Buffalo: 4-0-1

