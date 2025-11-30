Seger för Brynäs i toppmatchen mot Färjestad

Brynäs vann med 3–2 efter straffar

Brynäs femte seger på de senaste sex matcherna

Axel Hillström avgjorde för Brynäs

Brynäs tog en tung seger på hemmaplan mot Färjestad i toppmötet mellan ettan och tvåan i U18 regional väst topp 6 herr på söndagen. Matchen slutade 3–2 (0–1, 2–0, 0–1, 0–0, 1–0) efter straffar.

Med två omgångar kvar är Brynäs på andra plats i tabellen, medan Färjestad fortfarande leder serien. Ett poäng skiljer lagen åt.

Segern var Brynäs femte på de senaste sex matcherna.

Brynäs–Färjestad – mål för mål

Alexander Nilsson gav Färjestad ledningen efter fem minuters spel med assist av Lukas Andersson och Noel Rudin.

Efter 3.06 i andra perioden kvitterade Brynäs till 1–1 genom Frans Kandell efter förarbete av Alexander Søyland och Thed Jobs.

Brynäs gjorde också 2–1 efter 8.18 i andra perioden när Simon Karlsson slog till framspelad av Leo Sumenkovic och Alexander Søyland.

5.57 in i tredje perioden fick Vilgot Nygren utdelning på pass av Jonathan Granquist och Edvin Näslund och kvitterade.

Brynäs Axel Hillström blev matchvinnare med den avgörande straffen för hemmalaget.

Det här var Brynäs fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Färjestads tredje uddamålsförlust.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Färjestad tar sig an Leksand hemma torsdag 4 december 19.00.

Brynäs–Färjestad 3–2 (0–1, 2–0, 0–1, 0–0, 1–0)

U18 regional väst topp 6 herr, Monitor ERP Arena

Första perioden: 0–1 (5.46) Alexander Nilsson (Lukas Andersson, Noel Rudin).

Andra perioden: 1–1 (23.06) Frans Kandell (Alexander Søyland, Thed Jobs), 2–1 (28.18) Simon Karlsson (Leo Sumenkovic, Alexander Søyland).

Tredje perioden: 2–2 (45.57) Vilgot Nygren (Jonathan Granquist, Edvin Näslund).

Straffar: 3–2 (65.00) Axel Hillström.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 4-0-1

Färjestad: 3-1-1

Nästa match:

Brynäs: Mora IK, hemma, 4 december

Färjestad: Leksands IF, hemma, 4 december