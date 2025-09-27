Seger för Brynäs borta mot BIK Karlskoga

Brynäs-seger med 7–4 mot BIK Karlskoga

Leon Roos avgjorde för Brynäs

Tredje raka nederlaget för BIK Karlskoga

Brynäs vann borta mot BIK Karlskoga i U18 regional väst herr. Matchen på lördagen slutade 4–7 (1–1, 2–3, 1–3).

– Vi fortsätter från matchen senast mot Örebro. Vi startar väldigt bra, vi gör ännu en bra prestation. Vi behöver justera lite i spelet utan puck och våga sätta mer attack mot deras mål. Så kommer vi ta ännu fler steg i vår utveckling, kommenterade BIK Karlskogas tränare Tim Frölander.

BIK Karlskoga–Brynäs – mål för mål

Första perioden var jämn. Brynäs inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Elliot Pettersson efter 3.51, men BIK Karlskoga kvitterade genom Jacob Fridlund efter 8.07. I andra perioden var det Brynäs som var starkast. Laget vann perioden och ställningen efter två perioder var 3–4.

Även i tredje perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 1–3 och matchen med 7–4.

Simon Karlsson gjorde ett mål för Brynäs och spelade dessutom fram till tre mål och Elliot Pettersson stod för tre poäng, varav två mål.

BIK Karlskoga ligger på elfte plats i tabellen efter matchen medan Brynäs ligger på tredje plats.

I nästa omgång har BIK Karlskoga Lindlöven J18 borta i Lindehov, torsdag 2 oktober 19.00. Brynäs spelar hemma mot Örebro Hockey J18 tisdag 30 september 18.40.

BIK Karlskoga–Brynäs 4–7 (1–1, 2–3, 1–3)

U18 regional väst herr, Nobelhallen

Första perioden: 0–1 (3.51) Elliot Pettersson (Simon Karlsson), 1–1 (8.07) Jacob Fridlund.

Andra perioden: 1–2 (20.30) Lucas Rosander (Frans Kandell, Axel Hillström), 2–2 (26.12) Albin Melin (Theo Berggren), 2–3 (28.28) Axel Arnberg (Leon Roos, Vide Donnerstål), 2–4 (32.22) Axel Arnberg (Lucas Rosander, Simon Karlsson), 3–4 (33.19) Adam Skoogh (Theo Berggren, Olle Andersson).

Tredje perioden: 3–5 (44.31) Leon Roos (Leo Sumenkovic), 4–5 (45.16) Algot Bonander (Albin Melin, Lucas Svensson), 4–6 (47.06) Elliot Pettersson (Thed Jobs, Simon Karlsson), 4–7 (55.54) Simon Karlsson (Elliot Pettersson, Kellan Case O´leary).

Nästa match:

BIK Karlskoga: Lindlövens IF, borta, 2 oktober

Brynäs: Örebro HK, hemma, 30 september