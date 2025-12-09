Seger för Brooklyn Tigers UHF U18 mot Sunderby SK U18

Brooklyn Tigers UHF U18-seger med 5–1 mot Sunderby SK U18

Elis Lundborg matchvinnare för Brooklyn Tigers UHF U18

Tredje raka förlusten för Sunderby SK U18

Det blev Brooklyn Tigers UHF U18 som vann på hemmaplan mot Sunderby SK U18 i U18 division 1 norra A herr. 5–1 (1–0, 1–1, 3–0) slutade matchen på tisdagen.

Brooklyn Tigers UHF U18–Sunderby SK U18 – mål för mål

Max Lindmark gav Brooklyn Tigers UHF U18 ledningen efter 10.35 efter pass från Jack Sundquist och Lowe Englund.

Efter 10.25 i andra perioden slog Hjalmar Åberg till på pass av Viktor Afzelius och kvitterade för Sunderby SK U18.

Brooklyn Tigers UHF U18:s Elis Lundborg gjorde 2–1 efter 19.48.

Även i tredje perioden var Brooklyn Tigers UHF U18 starkast och gick från 2–1 till 5–1 genom mål av Emil Riihinen Ahlbäck, Lowe Englund och Wilmer Nilsson och avgjorde matchen.

Det här betyder att Brooklyn Tigers UHF U18 är kvar på åttonde plats och Sunderby SK U18 stannar på sjätte plats, i serien.

Lagens första möte för säsongen vann Sunderby SK div 1 med 4–0.

I sista matchen möter Brooklyn Tigers UHF U18 Bodens HF U18 borta på söndag 14 december 10.00. Sunderby SK U18 möter SK Lejon U18 onsdag 10 december 19.30 borta.

Brooklyn Tigers UHF U18–Sunderby SK U18 5–1 (1–0, 1–1, 3–0)

U18 division 1 norra A herr, Lulebohallen

Första perioden: 1–0 (10.35) Max Lindmark (Jack Sundquist, Lowe Englund).

Andra perioden: 1–1 (30.25) Hjalmar Åberg (Viktor Afzelius), 2–1 (39.48) Elis Lundborg.

Tredje perioden: 3–1 (41.44) Emil Riihinen Ahlbäck, 4–1 (49.48) Lowe Englund (Alfred Söderholm), 5–1 (54.37) Wilmer Nilsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brooklyn Tigers UHF U18: 2-0-3

Sunderby SK U18: 2-0-3

Nästa match:

Brooklyn Tigers UHF U18: Bodens HF, borta, 14 december 10.00

Sunderby SK U18: SK Lejon, borta, 10 december 19.30