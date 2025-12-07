Seger för Boston i toppmötet med New Jersey

Boston vann med 4–1 mot New Jersey

Morgan Geekie avgjorde för Boston

Andra raka segern för Boston

Boston tog en tung seger på hemmaplan mot New Jersey i toppmötet i NHL på söndagen. Matchen slutade 4–1 (1–1, 1–0, 2–0).

St Louis nästa för Boston

Fraser Minten gjorde 1–0 till Boston efter 17.42 efter förarbete av Mark Kastelic och Tanner Jeannot.

1–1 kom efter 18.39 när Timo Meier hittade rätt på passning från Nico Hischier och Luke Hughes.

Boston tog ledningen redan efter efter 1.12 i andra perioden genom Morgan Geekie med assist av Elias Lindholm och Nikita Zadorov.

16.25 in i tredje perioden fick Casey Mittelstadt utdelning framspelad av Pavel Zacha och Viktor Arvidsson och ökade ledningen.

Efter 17.46 slog Andrew Peeke till och ökade ledningen för Boston.

Boston har tre segrar och två förluster och 18–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan New Jersey har fem förluster och 7–20 i målskillnad.

Boston tar sig an St Louis i nästa match borta onsdag 10 december 02.00. New Jersey möter samma dag 01.00 Ottawa borta.

Boston–New Jersey 4–1 (1–1, 1–0, 2–0)

NHL, TD Garden

Första perioden: 1–0 (17.42) Fraser Minten (Mark Kastelic, Tanner Jeannot), 1–1 (18.39) Timo Meier (Nico Hischier, Luke Hughes).

Andra perioden: 2–1 (21.12) Morgan Geekie (Elias Lindholm, Nikita Zadorov).

Tredje perioden: 3–1 (56.25) Casey Mittelstadt (Pavel Zacha, Viktor Arvidsson), 4–1 (57.46) Andrew Peeke.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boston: 3-0-2

New Jersey: 0-0-5

Nästa match:

Boston: St Louis Blues, borta, 10 december

New Jersey: Ottawa Senators, borta, 10 december