Seger för Borås mot Olofström i U20 region syd vår

Borås segrade – 4–1 mot Olofström

Tim Börje matchvinnare för Borås

Tredje förlusten i rad för Olofström

Det blev Borås som vann på hemmaplan mot Olofström i U20 region syd vår. 4–1 (1–1, 2–0, 1–0) slutade matchen på lördagen.

– Idag var vi match redo från start tog i spelet och släppte aldrig in Olofström i matchen vi vann rättvist, kommenterade Borås tränare Petri Mylläri.

Formen på hemmaplan håller därmed i sig för Borås, som nu har fyra raka segrar.

Borås–Olofström – mål för mål

Borås tog ledningen efter elva minuter genom Jakob Leinonen efter förarbete från Villgot Nordholm och Max Argus. Olofström kvitterade genom Viktor Forsberg framspelad av Lowe Knoester och Frederik Rundh efter 18.37.

Efter 5.17 i andra perioden slog Tim Börje till framspelad av Philip Bertilsson och gav Borås ledningen. Joel Greén gjorde dessutom 3–1 efter 6.32 på pass av Emil Lennartsson och Svante Bognäs.

17.18 in i tredje perioden fick Emil Lennartsson utdelning på pass av Tim Börje och ökade ledningen.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Borås HC har tagit två segrar före den här matchen. Olofströms IK vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match, tisdag 10 februari möter Borås Kungälv borta i Oasen 19.35 medan Olofström spelar hemma mot IF Troja-Ljungby 19.30.

Borås–Olofström 4–1 (1–1, 2–0, 1–0)

U20 region syd vår, Borås Ishall

Första perioden: 1–0 (11.06) Jakob Leinonen (Villgot Nordholm, Max Argus), 1–1 (18.37) Viktor Forsberg (Lowe Knoester, Frederik Rundh).

Andra perioden: 2–1 (25.17) Tim Börje (Philip Bertilsson), 3–1 (26.32) Joel Greén (Emil Lennartsson, Svante Bognäs).

Tredje perioden: 4–1 (57.18) Emil Lennartsson (Tim Börje).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borås: 3-1-1

Olofström: 1-2-2

Nästa match:

Borås: Kungälvs IK, borta, 10 februari 19.35

Olofström: IF Troja-Ljungby, hemma, 10 februari 19.30