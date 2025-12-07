Seger för Bäcken mot Halmstad J18 i U18 division 1 syd A

Seger för Bäcken med 5–1 mot Halmstad J18

Bäckens fjärde seger på de senaste fem matcherna

Max Rosenkvist matchvinnare för Bäcken

Bäcken vann mötet i U18 division 1 syd A på bortaplan mot Halmstad J18, med 5–1 (1–0, 1–0, 3–1).

Segern var Bäckens fjärde på de senaste fem matcherna.

Halmstad J18–Bäcken – mål för mål

Tim Mandic gav Bäcken ledningen efter 4.22 assisterad av Emil Böhlin och Alfons Fransson.

Efter 16.03 i andra perioden nätade Max Rosenkvist och gjorde 0–2.

Halmstad J18 reducerade dock till 1–2 genom Matheo Rix tidigt i tredje perioden av perioden.

Bäcken stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 1–2 till 1–5. Bäcken tog därmed en klar seger.

Resultaten i sista omgången innebär att Halmstad J18 slutar på fjärde plats och Bäcken på andra plats.

När lagen möttes senast vann Bäcken HC med 4–3.

Halmstad J18–Bäcken 1–5 (0–1, 0–1, 1–3)

U18 division 1 syd A, Halmstad Arena

Första perioden: 0–1 (4.22) Tim Mandic (Emil Böhlin, Alfons Fransson).

Andra perioden: 0–2 (36.03) Max Rosenkvist.

Tredje perioden: 1–2 (41.06) Matheo Rix (Milian Sörensen Englund, Artur Bergkvist), 1–3 (44.07) Melker Gyllenspetz Munro, 1–4 (58.43) Tim Mandic, 1–5 (59.45) Max Rosenkvist.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Halmstad J18: 4-0-1

Bäcken: 4-0-1