Seger för Bäcken med 6–2 mot Hanhals J18

Andra raka segern för Bäcken

Bäcken tog en tung seger på hemmaplan mot Hanhals J18 i toppmötet i fortsättningsserien i J18 division 1 syd A herr på söndagen. Matchen slutade 6–2.

Segern var Bäckens sjätte på de senaste sju matcherna.

Bäcken–Hanhals J18 – mål för mål

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Hanhals IF har tagit två segrar före den här matchen. Bäcken HC vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match, torsdag 27 februari, har Bäcken Kållered borta i Kållereds Ishall 20.00, medan Hanhals J18 spelar borta mot Hisingen 19.40.