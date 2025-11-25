Seger för Avesta mot Häradsbygden i U18 division 1 västra B herr

Avesta vann med 5–2 mot Häradsbygden

Willy Pettersson matchvinnare för Avesta

Andra raka segern för Avesta

Avesta besegrade Häradsbygden på bortaplan i tisdagens möte i U18 division 1 västra B herr. 2–5 (0–2, 1–1, 1–2) slutade matchen.

Falu 2 nästa för Avesta

Avesta startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 3.31 slog Loui Thorén Hedblom till med assist av Loui Andersson och Eddie Malta.

0–2 kom efter 9.59 när Oliver Almkärr fick träff assisterad av Nileo Gabrielsson och Victor Österberg.

Efter 46 sekunder i andra perioden reducerade Häradsbygden till 1–2 genom Reef Matthews framspelad av Nils Backlund och Isac Fors.

Efter 6.19 i andra perioden slog Willy Pettersson till framspelad av Bruno Basilius och Oskar Marnetoft och gjorde 1–3.

6.11 in i tredje perioden fick Reef Matthews utdelning på nytt och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Häradsbygden.

6.45 in i perioden satte Cesar Oscarsson pucken på pass av Oskar Marnetoft och ökade ledningen.

Efter 8.00 slog Loui Andersson till och ökade ledningen för Avesta.

Häradsbygden har två vinster och tre förluster och 15–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Avesta har tre vinster och två förluster och 27–24 i målskillnad.

Avestas nya tabellposition är femte plats medan Häradsbygden är på andra plats.

Nästa motstånd för Häradsbygden är Avesta. Lagen möts söndag 30 november 12.30 i Avestahallen. Avesta tar sig an Falu 2 borta torsdag 27 november 19.00.

Häradsbygden–Avesta 2–5 (0–2, 1–1, 1–2)

U18 division 1 västra B herr, Clas Ohlson Foundation Arena

Första perioden: 0–1 (3.31) Loui Thorén Hedblom (Loui Andersson, Eddie Malta), 0–2 (9.59) Oliver Almkärr (Nileo Gabrielsson, Victor Österberg).

Andra perioden: 1–2 (20.46) Reef Matthews (Nils Backlund, Isac Fors), 1–3 (26.19) Willy Pettersson (Bruno Basilius, Oskar Marnetoft).

Tredje perioden: 2–3 (46.11) Reef Matthews, 2–4 (46.45) Cesar Oscarsson (Oskar Marnetoft), 2–5 (48.00) Loui Andersson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Häradsbygden: 2-0-3

Avesta: 3-0-2

Nästa match:

Häradsbygden: Avesta BK, borta, 30 november

Avesta: Falu IF 2, borta, 27 november