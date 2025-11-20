Seger för Almtuna med 5–3 mot AIK

Almtuna-seger med 5–3 mot AIK

Martin Kristoffer Moestue Lindseth avgjorde för Almtuna

Andra raka segern för Almtuna

Almtuna vann mötet med AIK hemma med 5–3 (0–0, 5–2, 0–1) på torsdagen i U18 regional öst topp 6 herr.

Almtuna–AIK – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

Almtuna spelade bäst i andra perioden som laget vann klart och ställningen efter två perioder var 5–2.

17.09 in i tredje perioden satte Alfred Ridal pucken på pass av Sixten Zakrisson och reducerade. Fler mål än så blev det inte för AIK.

William Pecirep gjorde ett mål för Almtuna och spelade dessutom fram till två mål.

För Almtuna gör resultatet att laget nu ligger på tredje plats i tabellen medan AIK är på fjärde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann AIK med 5–4.

Almtuna tar sig an Huddinge IK i nästa match borta söndag 23 november 11.00. AIK möter samma dag 15.30 Djurgården hemma.

Almtuna–AIK 5–3 (0–0, 5–2, 0–1)

U18 regional öst topp 6 herr, Upplandsbilforum Arena

Andra perioden: 0–1 (22.51) Viking Simon (Carl Norrbin, Wilmer Kronwall), 1–1 (23.59) William Pecirep (Issy Norstedt, Emil Tossavainen), 2–1 (31.30) Filip Hjorth (Jonathan Edin, Carl Holmer), 2–2 (32.02) Frej Winqvist, 3–2 (32.29) Melker Halvarsson (Issy Norstedt, Nahuel Valdebenito), 4–2 (35.43) Martin Kristoffer Moestue Lindseth (William Pecirep, Neo Björklund), 5–2 (38.41) Neo Björklund (William Pecirep, Martin Kristoffer Moestue Lindseth).

Tredje perioden: 5–3 (57.09) Alfred Ridal (Sixten Zakrisson).

Nästa match:

Almtuna: Huddinge IK, borta, 23 november

AIK: Djurgårdens IF, hemma, 23 november