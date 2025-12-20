Seger för AIK mot VIK Hockey U20

AIK vann med 3–2 mot VIK Hockey U20

Eddi Sandberg avgjorde för AIK

Andra raka segern för AIK

AIK vann med 3–2 (2–1, 1–0, 0–1) i svenska cupen, U20 grupp C herr på hemmaplan mot VIK Hockey U20 på lördagen.

AIK–VIK Hockey U20 – mål för mål

VIK Hockey U20 tog ledningen i början av första perioden genom Albin Lilja.

Patrik Jernfalk och William Carlsson gjorde att AIK vände till underläget till ledning med 2–1.

Efter 15.35 i andra perioden slog Eddi Sandberg till på pass av Petr Minar och Gustav Sjöqvist och gjorde 3–1.

16.22 in i tredje perioden nätade VIK Hockey U20:s Måns Johannesson framspelad av Max Hultdin och Svante Uusitalo och reducerade. Men mer än så orkade VIK Hockey U20 inte med.

När lagen senast möttes, för två år sedan, blev det seger för AIK med 6–0.

AIK–VIK Hockey U20 3–2 (2–1, 1–0, 0–1)

Svenska cupen, U20 grupp C herr, Ulriksdals IP

Första perioden: 0–1 (2.19) Albin Lilja (William Lindberg, Alvin Wengrud), 1–1 (6.33) William Carlsson (Wilmer Kronwall, Eddi Sandberg), 2–1 (19.44) Patrik Jernfalk (Max Eriksson, Douglas Lööv).

Andra perioden: 3–1 (35.35) Eddi Sandberg (Petr Minar, Gustav Sjöqvist).

Tredje perioden: 3–2 (56.22) Måns Johannesson (Max Hultdin, Svante Uusitalo).