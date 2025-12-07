Seger för AIK i toppmötet med SSK U18

AIK vann med 4–2 mot SSK U18

AIK:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Arvid Ermeskog matchvinnare för AIK

AIK tog en tung seger på bortaplan mot SSK U18 i toppmötet i U18 regional öst topp 6 herr på söndagen. Matchen slutade 2–4 (0–1, 2–0, 0–3).

Efter sju segrar i rad för SSK U18 tog det stopp. AIK tog i stället fjärde segern i rad.

Almtuna nästa för AIK

Victor Kumpulainen gjorde 1–0 till AIK efter bara 1.45 efter förarbete av Alexander Hedberg Bouveron och Viking Simon.

Redan efter 3.02 i andra perioden kvitterade SSK U18 genom Loke Åkesson på pass av Winston Ilmarsson och Matheo Burkards.

SSK U18 gjorde också 2–1 efter 15.39 i andra perioden när Loke Åkesson fick träff återigen på pass av Winston Ilmarsson.

AIK gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 2–1 till ledning med 2–4. 2–3-målet kom med bara 2.21 kvar att spela genom Arvid Ermeskog. Och med 19 sekunder kvar att spela kom också 2–4 genom Christian Furuvik.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

SSK U18 tar sig an Täby i nästa match borta tisdag 9 december 19.30. AIK möter Almtuna hemma torsdag 11 december 19.30.

SSK U18–AIK 2–4 (0–1, 2–0, 0–3)

U18 regional öst topp 6 herr, Månsbrorinken

Första perioden: 0–1 (1.45) Victor Kumpulainen (Alexander Hedberg Bouveron, Viking Simon).

Andra perioden: 1–1 (23.02) Loke Åkesson (Winston Ilmarsson, Matheo Burkards), 2–1 (35.39) Loke Åkesson (Winston Ilmarsson).

Tredje perioden: 2–2 (40.08) Samuel Barthelson (Alfred Ridal), 2–3 (57.39) Arvid Ermeskog (Christian Furuvik, Frej Winqvist), 2–4 (59.41) Christian Furuvik (Rasmus Kennlöv).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK U18: 4-0-1

AIK: 4-0-1

Nästa match:

SSK U18: IFK Täby HC, borta, 9 december

AIK: Almtuna IS, hemma, 11 december