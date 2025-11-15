Segeltorp vann toppmötet med Brinken

Segeltorp segrade – 4–2 mot Brinken

Olle Malmkvist avgjorde för Segeltorp

Tredje raka segern för Segeltorp

Det var två topplag som möttes i U20 Div 1 östra B herr under lördagen när Brinken tog emot tredjeplacerade Segeltorp. Segeltorp vann matchen med 4–2 (1–0, 1–0, 2–2).

Med en omgång kvar är Brinken fortfarande i serieledning, sex poäng före Hammarby, och Segeltorp är på tredje plats.

Hammarby J20 nästa för Segeltorp

Efter fem minuters spel gjorde Segeltorp 0–1. Efter 4.36 i andra perioden nätade Linus Lundqvist framspelad av Olle Malmkvist och Liam Rodin och gjorde 0–2. Brinken reducerade dock till 1–2 genom Felix Lönnquist tidigt i tredje perioden av perioden.

Segeltorp gjorde 1–3 genom Olle Malmkvist efter 2.59.

Brinken gjorde 2–3 genom Ramses Van Brunschot efter 10.32 av perioden.

Segeltorp kunde dock avgöra till 2–4 med 27 sekunder kvar av matchen genom Tihon Brauer.

Segeltorps Linus Lundqvist stod för tre poäng, varav ett mål.

Lagens första möte för säsongen vann Brinkens IF med 8–4.

I sista matchen möter Brinken Lidingö Vikings HC U20 borta på fredag 21 november 18.30. Segeltorp möter Hammarby J20 lördag 22 november 17.00 hemma.

Brinken–Segeltorp 2–4 (0–1, 0–1, 2–2)

U20 Div 1 östra B herr, Lejonhallen

Första perioden: 0–1 (5.55) Eddie Örnhov (Linus Lundqvist, Neo Örnhov).

Andra perioden: 0–2 (24.36) Linus Lundqvist (Olle Malmkvist, Liam Rodin).

Tredje perioden: 1–2 (40.19) Felix Lönnquist (Hugo Glimskog, Henning Modin), 1–3 (42.59) Olle Malmkvist (Jacob Gregestam), 2–3 (50.32) Ramses Van Brunschot (Lucas Shaw, Truls Bengtsson), 2–4 (59.33) Tihon Brauer (Linus Lundqvist, Anton Emblad).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brinken: 4-0-1

Segeltorp: 3-0-2

Nästa match:

Brinken: Lidingö Vikings HC, borta, 21 november

Segeltorp: Hammarby IF, hemma, 22 november