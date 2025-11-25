Sebastian Nilsson het när Mora besegrade Brynäs

Mora vann med 4–2 mot Brynäs

Moras fjärde seger på de senaste fem matcherna

Moras Sebastian Nilsson tvåmålsskytt

Hemmalaget Mora tog hem de tre poängen efter seger mot Brynäs i U18 regional väst topp 6 herr. 4–2 (2–2, 1–0, 1–0) slutade tisdagens match.

Segern var Moras fjärde på de senaste fem matcherna.

Sebastian Nilsson med två mål för Mora

Brynäs tog ledningen i början av första perioden genom Kellan Case O´leary.

Sebastian Nilsson och Kalle Pitkänen låg sen bakom vändningen till 2–1 för Mora.

Brynäs kvitterade till 2–2 genom Leonard Svajda.

Sebastian Nilsson gav Mora ledningen efter 3.54 in i andra perioden framspelad av Jonas Benterud. Målet var Sebastian Nilssons femte i U18 regional väst topp 6 herr.

5.38 in i tredje perioden nätade Moras Albin Dahlqvist framspelad av Patric Hellström och Sebastian Nilsson och ökade ledningen. 4–2-målet blev matchens sista.

Moras Sebastian Nilsson stod för två mål och ett assist.

Det här betyder att Mora nu ligger på andra plats i tabellen och Brynäs är på tredje plats.

När lagen möttes senast vann Mora IK med 3–1.

På torsdag 27 november 19.00 spelar Mora borta mot Leksand och Brynäs borta mot Örebro Hockey U18.

Mora–Brynäs 4–2 (2–2, 1–0, 1–0)

U18 regional väst topp 6 herr, Wibe Arena

Första perioden: 0–1 (3.31) Kellan Case O´leary (Axel Arnberg), 1–1 (8.00) Kalle Pitkänen (Lukas Forsmark), 2–1 (11.15) Sebastian Nilsson (Kalle Pitkänen), 2–2 (13.19) Leonard Svajda (Frans Kandell, Ellioth Lahtinen).

Andra perioden: 3–2 (23.54) Sebastian Nilsson (Jonas Benterud).

Tredje perioden: 4–2 (45.38) Albin Dahlqvist (Patric Hellström, Sebastian Nilsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 4-0-1

Brynäs: 3-0-2

Nästa match:

Mora: Leksands IF, borta, 27 november

Brynäs: Örebro HK, borta, 27 november