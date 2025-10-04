Sebastian Lindblom i form när Falu J20 vann mot Avesta

Seger för Falu J20 med 6–5 mot Avesta

Falu J20:s Sebastian Lindblom tvåmålsskytt

Tre mål för Falu J20 utan svar

Hemmalaget Falu J20 vann mot Avesta i U20 division 1 västra A herr. 6–5 (3–3, 3–2, 0–0) slutade lördagens match.

Sebastian Lindblom gjorde två mål för Falu J20

Första perioden slutade 3–3.

I andra perioden var det Falu J20 som var vassast. Laget vann perioden och ställningen efter två perioder var 6–5.

I tredje perioden höll Falu J20 i sin 6–5-ledning och vann.

Artem Sharets gjorde tre mål för Avesta och Linus Vallin gjorde ett mål och spelade fram till två mål. Lucas Jarestrand och Gustav Larsson gjorde ett mål och två assist var för Falu J20.

När lagen senast möttes blev det seger för Falu J20 med 5–2.

Lagen spelar mot varandra igen den 13 december i Avestahallen.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 11 oktober. Då möter Falu J20 Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo J20 i Kristinehovs ishall 16.00. Avesta tar sig an IFK Arboga IK hemma 14.00.

Falu J20–Avesta 6–5 (3–3, 3–2, 0–0)

U20 division 1 västra A herr, Lugnets Ishall

Första perioden: 1–0 (0.47) Gustav Larsson (Lucas Jarestrand, Albin Barkensjö), 1–1 (3.47) Artem Sharets (Robin Leijd), 2–1 (9.43) Hampus Moberg (Andreas Eriksson, Hugo Liljeqvist), 3–1 (13.20) Samuel Håland (Gustav Larsson), 3–2 (13.53) Linus Vallin (Carl Berglund), 3–3 (15.43) Albin Bäckström (Linus Vallin, Carl Berglund).

Andra perioden: 3–4 (20.08) Artem Sharets (Robin Leijd, Linus Vallin), 3–5 (23.23) Artem Sharets (Texas Lövdin), 4–5 (33.46) Lucas Jarestrand (Gustav Larsson), 5–5 (37.09) Sebastian Lindblom (Elias Isaksson, Neo Andersson), 6–5 (38.19) Sebastian Lindblom (Lucas Jarestrand, Elias Isaksson).

Nästa match:

Falu J20: Säters IF/SSIF/Kvarnsvedens GoIF IK/Björbo IF U23, borta, 11 oktober

Avesta: IFK Arboga IK, hemma, 11 oktober