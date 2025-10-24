Seattle vann toppmötet mot Winnipeg med 3–0

Seattle vann med 3–0 mot Winnipeg

Jaden Schwartz gjorde två mål för Seattle

Seattles starka defensiv briljerade

Seattle tog en stark seger på bortaplan när man vann mot Winnipeg i NHL på fredagen med 3–0 (0–0, 1–0, 2–0). En viktig seger i toppen av tabellen.

Seattles Jaden Schwartz tvåmålsskytt

Den första perioden slutade mållös. Jaden Schwartz gjorde 1–0 till Seattle 2.28 in i andra perioden på pass av Shane Wright och Adam Larsson. Tredje perioden var länge mållös. Seattle gick från 0–1 till 0–3 genom två snabba mål i slutet av perioden av Jordan Eberle och Jaden Schwartz.

Jaden Schwartz gjorde två mål för Seattle och spelade fram till ett mål.

Winnipeg har fyra vinster och en förlust och 16–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Seattle har två vinster och tre förluster och 13–16 i målskillnad.

I nästa omgång har Winnipeg Calgary hemma i Bell MTS Place, lördag 25 oktober 02.00. Seattle spelar hemma mot Edmonton söndag 26 oktober 03.00.

Winnipeg–Seattle 0–3 (0–0, 0–1, 0–2)

NHL, Bell MTS Place

Andra perioden: 0–1 (22.28) Jaden Schwartz (Shane Wright, Adam Larsson).

Tredje perioden: 0–2 (58.43) Jordan Eberle (Jaden Schwartz, Joey Daccord).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Winnipeg: 4-0-1

Seattle: 2-1-2

Nästa match:

Winnipeg: Calgary Flames, hemma, 25 oktober

Seattle: Edmonton Oilers, hemma, 26 oktober