Seattle vände tvåmålsunderläge mot Vegas

Seattle var illa ute hemma i Climate Pledge Arena i mötet med Vegas i NHL. Bortalaget Vegas ledde med 3–1 i början av tredje perioden, men Seattle vände och vann fredagens match med 4–3 (0–1, 1–1, 2–1, 0–0, 1–0) efter straffar.

Därmed slutade sviten vid sex förluster i rad för Seattle.

Vegas tog ledningen efter tio minuter genom Mark Stone med assist av Rasmus Andersson och Noah Hanifin.

Efter 55 sekunder i andra perioden slog Mark Stone till på nytt på pass av Jack Eichel och Tomas Hertl och gjorde 0–2. Seattles Jared Mccann gjorde 1–2 efter 17.54 framspelad av Vince Dunn och Chandler Stephenson.

I tredje perioden gick Vegas upp i en 3–1-ledning med 18.49 kvar att spela. Men Seattle vände matchen och vann med 4–3. Det matchvinnande 4–3-målet gjorde Berkly Catton med 34.60 kvar att spela av matchen.

Seattles Berkly Catton blev matchvinnare med den avgörande straffen för hemmalaget.

Seattle har en seger och fyra förluster och 12–24 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Vegas har fyra vinster och en förlust och 20–11 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Seattle Kraken vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 12 april. Då möter Seattle Calgary i Climate Pledge Arena 01.00. Vegas tar sig an Colorado borta 02.00.

Seattle–Vegas 4–3 (0–1, 1–1, 2–1, 0–0, 1–0)

NHL, Climate Pledge Arena

Första perioden: 0–1 (10.04) Mark Stone (Rasmus Andersson, Noah Hanifin).

Andra perioden: 0–2 (20.55) Mark Stone (Jack Eichel, Tomas Hertl), 1–2 (37.54) Jared Mccann (Vince Dunn, Chandler Stephenson).

Tredje perioden: 1–3 (41.11) Brett Howden (Pavel Dorofejev, Mitch Marner), 2–3 (46.11) Berkly Catton (Adam Larsson, Vince Dunn), 3–3 (49.16) Bobby Mcmann (Jordan Eberle).

Straffar: 4–3 (65.00) Berkly Catton.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Seattle: 1-0-4

Vegas: 4-1-0

Nästa match:

Seattle: Calgary Flames, hemma, 12 april 01.00

Vegas: Colorado Avalanche, borta, 12 april 02.00