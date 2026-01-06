Seattle avgjorde i slutperioden mot Calgary

Seattle-seger med 5–1 mot Calgary

Seattles sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Shane Wright matchvinnare för Seattle

Seattle vann borta i Scotiabank Saddledome mot Calgary i NHL. Matchen var lika in i tredje perioden men sen gjorde Frederick Gaudreau 1–4 och 14 sekunder senare Matthew Beniers 1–5. Matchen slutade 1–5 (1–0, 0–1, 0–4).

Segern var Seattles sjunde på de senaste åtta matcherna, och femte bortasegern i rad.

Calgary–Seattle – mål för mål

Calgary tog ledningen efter 6.33 genom Adam Klapka assisterad av Ryan Lomberg och Mackenzie Weegar.

Efter 2.17 i andra perioden kvitterade Seattle till 1–1 genom Jacob Melanson efter förarbete av Ryan Winterton.

Seattle spelade bra i tredje perioden och gick från 1–1 till 1–5 genom mål av Shane Wright, Vince Dunn, Frederick Gaudreau och Matthew Beniers och avgjorde matchen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Calgary med 4–2.

I nästa omgång har Calgary Montreal borta i Bell Centre, torsdag 8 januari 01.30. Seattle spelar hemma mot Boston onsdag 7 januari 04.00.

Calgary–Seattle 1–5 (1–0, 0–1, 0–4)

NHL, Scotiabank Saddledome

Första perioden: 1–0 (6.33) Adam Klapka (Ryan Lomberg, Mackenzie Weegar).

Andra perioden: 1–1 (22.17) Jacob Melanson (Ryan Winterton).

Tredje perioden: 1–2 (41.57) Shane Wright (Ben Meyers, Jacob Melanson), 1–3 (45.12) Vince Dunn (Kaapo Kakko, Adam Larsson), 1–4 (57.25) Frederick Gaudreau (Chandler Stephenson), 1–5 (57.39) Matthew Beniers (Jared Mccann).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Calgary: 3-0-2

Seattle: 4-1-0

Nästa match:

Calgary: Montreal Canadiens, borta, 8 januari 01.30

Seattle: Boston Bruins, hemma, 7 januari 04.00