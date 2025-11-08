SDE:s Liam Mattsson Häggblad tvåmålsskytt i segern mot Väsby

SDE segrade – 6–4 mot Väsby

SDE:s Liam Mattsson Häggblad tvåmålsskytt

Anton Kulhanek matchvinnare för SDE

Bortalaget SDE vann mot Väsby i U20 Div 1 östra A herr. 4–6 (0–2, 0–1, 4–3) slutade matchen på lördagen.

Liam Mattsson Häggblad tvåmålsskytt för SDE

SDE tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Efter 14.48 i andra perioden nätade Liam Mattsson Häggblad på pass av Anton Kulhanek och Pontus Dahlén och gjorde 0–3. Väsby förde spelet i tredje perioden. Laget vann perioden med 4–3 men SDE kunde hålla undan och vinna matchen med 6–4.

Väsbys Magnus Hobelsberger gjorde tre mål.

Väsby har fem förluster och 10–26 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan SDE har tre vinster och två förluster och 17–14 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Väsby nu ligger på femte plats. SDE är på tredje plats.

När lagen möttes senast vann SDE HF med 3–1.

Väsby tar sig an Järfälla i nästa match borta tisdag 11 november 19.00. SDE möter IFK Täby HC hemma måndag 10 november 20.05.

Väsby–SDE 4–6 (0–2, 0–1, 4–3)

U20 Div 1 östra A herr, Vilundaparkens Ishall A

Första perioden: 0–1 (5.12) Bruno Sandberg (Ludvig Nyström), 0–2 (19.26) Martin Käck (Rasmus Edin, William Jonsson Eidsheim).

Andra perioden: 0–3 (34.48) Liam Mattsson Häggblad (Anton Kulhanek, Pontus Dahlén).

Tredje perioden: 1–3 (41.30) Magnus Hobelsberger (Loui Paulsson, Alfons Lindell), 2–3 (44.50) Magnus Hobelsberger (Neo Häggblad, Loui Paulsson), 2–4 (45.12) Rasmus Edin (Pontus Dahlén), 2–5 (49.31) Anton Kulhanek (Leo Ljunggren), 2–6 (53.05) Liam Mattsson Häggblad (Ludvig Nyström), 3–6 (56.01) Magnus Hobelsberger (Neo Häggblad, Dennis Norberg), 4–6 (59.54) Dennis Norberg (Milo Andersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Väsby: 0-0-5

SDE: 3-0-2

Nästa match:

Väsby: Järfälla HC, borta, 11 november

SDE: IFK Täby HC, hemma, 10 november