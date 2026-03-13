SDE vann matchserien mot Nyköping

Seger för SDE med 4–1 mot Nyköping

Otto Mörner Jeansson matchvinnare för SDE

Andra raka segern för SDE

Segern borta i andra matchen med 4–1 (1–1, 2–0, 1–0) gör att SDE har vunnit matchserien mot Nyköping i U18 playoff till regional östra. SDE vann serien i två raka matcher.

Nyköping–SDE – mål för mål

Zsombor Kovacs gav Nyköping ledningen efter 8.13 efter pass från Zach Rohdin. SDE kvitterade till 1–1 efter 18.07 när Melker Kastevik hittade rätt med assist av Ludvig Råsten och Morgan Lumbye Christiansen.

Efter 3.21 i andra perioden tog laget ledningen genom Otto Mörner Jeansson efter förarbete av Anton Toivola Henriksson och Ludvig Kärnström. Efter 7.20 i andra perioden slog Anton Toivola Henriksson till framspelad av Otto Mörner Jeansson och gjorde 1–3.

11.04 in i tredje perioden fick Ludvig Råsten utdelning och ökade ledningen.

Nyköping–SDE 1–4 (1–1, 0–2, 0–1)

U18 playoff till regional östra, Stora Hallen

Första perioden: 1–0 (8.13) Zsombor Kovacs (Zach Rohdin), 1–1 (18.07) Melker Kastevik (Ludvig Råsten, Morgan Lumbye Christiansen).

Andra perioden: 1–2 (23.21) Otto Mörner Jeansson (Anton Toivola Henriksson, Ludvig Kärnström), 1–3 (27.20) Anton Toivola Henriksson (Otto Mörner Jeansson).

Tredje perioden: 1–4 (51.04) Ludvig Råsten.

Ställning i serien: Nyköping–SDE 0–2